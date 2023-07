Polaganje kamena temeljca za prve golf rezidencije naredne sedmice

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Polaganje kamena temeljca za prve golf rezidencije u Crnoj Gori, u naselju The Peaks Luštica Bay u Tivtu, biće organizovano u utorak, na lokaciji budućeg kvarta Botanika.

“Tim povodom, prethodno će na Luštica Bay golf vježbalištu izjave dati izvršni direktor kompanije Luštica Development, Mohamed AbouArab, premijer Dritan Abazović i predsjednik Opštine Željko Komnenović”, navodi se u saopštenju.

Ceremonija će početi u 13 sati.

Iz Luštice Bay saopšteno je ranije da će, uz ulaganje od oko 400 miliona EUR, u narednih šest godina u Luštici Bay u Tivtu biti završena fazna izgradnja prvog golf terena sa 18 rupa u Crnoj Gori i većeg dijela golf rezidencija, koje će zaživjeti već naredne godine.

Luštica Bay golf nekretnine, pod nazivom Botanika, obuhvataju sedam vila, 12 gradskih kuća i 39 apartmana i prve vlasnike dočekaće tokom naredne godine.

„Golf nekretnine su smještene iznad pozicija dvije rupe budućeg golf terena, čija je izgradnja planirana do 2028. godine“, navodi se u saopštenju.

Prvi kvart, pod imenom Botanika, je realizacija vizije The Peaks naselja, koji obuhvata golf teren i rezidencijalne kolekcije.

Projekat arhitekture naselja potpisuje svjetski nagrađivani biro Block 722 i domaći NRA Atelier, kojima je ribarska kuća luštičkog poluostrva poslužila kao inspiracija, te se koncept razvio dalje u tom smjeru.

Botanika je prva stepenica u realizaciji Master plana, kojim je predviđeno da u narednih deset godina, uz ulaganje od oko 400 miliona EUR, na površini od oko milion metara kvadratnih golf terena i naselja bude izgrađeno 130 vila, 520 apartmana, golf hotel sa 300 ključeva i golf klub.

