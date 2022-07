Pokret Evropa sad pozvao Damjanovića da podnese ostavku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Pokreta Evropa sad pozvali su ministra finansija, Aleksandra Damjanovića, da podnese ostavku, jer, kako tvrde, nije sposoban da vodi javne finansije.

“Današnji nastup slučajnog ministra finansija Aleksandra Damjanovića na sjednici Vlade jasno pokazuje kakve rezultate može da proizvede lična sujeta u kombinaciji s potpunim neznanjem i nesposobnošću da se vode javne finansije”, navodi se u saopštenju predstavnika pokreta Evropa sad.

Oni se pitaju kako je moguće da ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, insistira da je aktuelna turistička sezona bolja nego 2019. godine, a Damjanović prognozira deficit od 400 miliona, čime najavljuje deficite u julu, avgustu i septembru, kada su prihodi inače najveći, što je jedini način da dođe do tako projektovane brojke.

“Damjanović odlično zna, a mi koristimo priliku da podsjetimo građane, da je, prema zvaničnim podacima nadležnih institucija, za prvih šest mjeseci primjene programa Evropa sad neto zarada povećana preko 30 odsto, broj zaposlenih porastao 15 hiljada, prihodi budžeta uvećani za 135 miliona, budžetski deficit sveden na svega 33 miliona, a poreska disciplina poboljšana kroz veći broj predatih poreskih prijava”, dodaje se u saopštenju.

Umjesto da, kako su naveli, tako sjajne rezultate unaprijedi tokom svog kratkrotrajnog mandata, Damjanović je samo iskoristio priliku da se predstavi kao sitni politikant, koji nije u stanju da kompetentno upravlja finansijama Crne Gore.

“Zato je i te kako u stanju da fabrikuje prazne priče i namjerno srozava finansijski sistem, u niskom pokušaju da kompromituje program, koji je, po prvi put u posljednjih nekoliko decenija, drastično poboljšao standard građana i ozdravio javne finansije”, dodaje se u saopštenju.

Oni su naveli da Damjanović mora odmah da podnese ostavku i resor finansija prepusti nekome ko, za razliku od njega, želi, umije i može da građanima donosi dobre vijesti.

