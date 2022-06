Pokrenuli kampanju Račun zadrži Crnu Goru podrži

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) pokrenula je danas kampanju Račun zadrži Crnu Goru podrži, sa ciljem da građane podsjeti da u svakom trenutku mogu provjeriti da li je njihov račun ispravan, što je važno sa stanovišta punjenja državnog budžeta.

Na konferenciji za novinare predstavnika UPC-a povodom kampanje saopšteno je da svaki građanin na jednostavan način može provjeriti da li je račun koji je izdat prilikom trgovine verifikovan kroz fiskalni servis, kao i da li je promet koji je poreski obveznik ostvario, i u koji je već uračunat porez na dodatu vrijednost (PDV), zaista prijavljen UPC-u.

To je, kako je objašnjeno, moguće uraditi jednostavnim skeniranje QR koda na računu.

Iz UPC je objašnjeno da građani nijesu obavezni da plate račun koji nema QR kod, a ukoliko ga ima, ali ga skener ne prepoznaje, treba da prijave nepravilnosti pozivom Call centra na 19707.

Nepravilnosti se mogu prijaviti i na Viber broj 067 97 97 97, tako što građani mogu da šalju fotografije računa za koje smatraju da nijesu regularni.

Načelnik Odsjeka za elektronsku fiskalizaciju u Sektoru za informacione sisteme UPC, Robert Rajković, rekao je da je veoma važno da građani shvate poruku da je novac kojim plaćaju određeni promet njihov i da je taj promet izdavaoc računa u obavezi da evidentira u sistem UPC.

„Kada je u pitanju PDV kao poreski oblik, to je iznos kojim građanin učestvuje u punjenju budžeta države. To je njihov novac, a izdavaoc računa je samo posrednik u plaćanju tog iznosa“, poručio je Rajković.

On je kazao da je QR kod obavezan na računu i da predstavlja grafički prikaz određenog seta podataka koji građanina vodi do aplikacije za provjeru računa.

„Ta aplikacija je urađena u smislu da je svaki građanin ubuduće i inspektor, jer ima mogućnost da provjeri da li je iznos PDV-a završio u budžet države, ili nije. Ukoliko to nije slučaj, građanin je u mogućnosti da prijavi takvo postupanje“, poručio je Rajković.

On je napomenuo da sam QR kod ne znači da je proces fiskalizacije uspješno završen, već da provjera tog koda vodi do aplikacije koja vraća podatke o tome da li je račun uredno fsikalizovan.

„Molim sve građane i potrošače da zajedničkim snagama pokušamo da sivu ekonomiju dovedemo na prihvatljivi nivo, jer je gotovo nemoguće ukloniti u potpunosti“, naveo je Rajković.

Glavna poreska inspektorka, Nataša Damjanović, kazala je da UPC ima saznanja da pojedini poreski obveznici izdaju nefiskalne račune, čak i sa QR kodom, zbog čega će u narednom periodu akcent biti na kontrolama poslovanja proizvođača i održavaoca softvera.

„U Nikšiću je u četvrtak kažnjen poreski obveznik koji je izdao račin s nepravilnim QR kodom i taj objekat je zatvoren, a danas je izdat nalog za kontrolu proizvođača i održavaoca softvera“, navela je Damjanović.

Ona je saopštila da je od 1. maja do 5. juna u Podgorici i primorskim opštinama obavljeno 208 provjera regularnosti poslovanja poreskih obveznika, na osnovu kojih je utvrđeno 18 nepravilnosti. Po tom osnovu izdat je 31 prekršajni nalog sa ukupno izrečenom kaznom od 133,4 hiljada, od čega je naplaćeno skoro 36 hiljada EUR. Kod pet obveznika je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

Damjanović je dodala da UPC u cilju suzbijanja sive ekonomije preduzima mjere praćenja regularnosti poslovanja poreskih obveznika, kako bi se obezbijedila veća poreska disciplina, a eliminisala nelojalna konkurencija.

Ona je najavila da će se u predstojećoj ljetnjoj sezoni intenzivirati kontrole, a da će poseban akcenat biti na kontroli poreskih obveznika koji sezonski obavljaju djelatnost.

„Fokus će biti na kontrolama evidentiranja prometa i prijave priohoda kod poreskih obveznika koji obavljaju djelatnost na otvorenom, odnosno plažnih barova, izdavanja plažnog mobilijara, raftinga i turističkog prevoza brodovima. Kontrolom će biti obuhvaćeni i zakupci plaža“, rekla je Damjanović.

Ona je kazala da je primjećeno da zakupci plaža ne prijavljuju prihode od njihovog davanja u zakup trećim osobama, odnosno podzakupcima, koji obavljaju neregistrovanu djelatnost.

„U svim slučajevima u kojima se utvrde nepravilnosti, inspektori će preduzeimati oštre, zakonom predviđene kaznene mjere“, poručila je Damjanović.

Na pitanje novinara da li postoji skepsa kod građana, jer se dešava da prijave nepravilne račune, a onda nakon nekog vremena opet uvide neregularnosti, Rajković je odgovorio da građanin u svakom slučaju ima mogućnost da prijavi bilo kakvo neadekvatno ponašanje kod izdaoaca računa.

„Moguće je prijaviti i putem aplikacije za provjeru računa, Call centra, brojeva telefona na sajtu UPC za podršku građanima ili preko Viber kanala. To smo sve procesuirali. Mi bez prijave građana teško iz kancelarije možemo znati šta se dešava na terenu, osim u slučaju nekog planiranog inspekcijskog nadzora. Građani su nam osnovni, prvi vid, inspekcije“, rekao je Rajković.

On je precizirao da je broj trenutih obveznika fiskalizacija 28,05 hiljada, kao i da trenutno ima oko 46 hiljada elektronskih naplatnih uređaja.

