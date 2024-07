Pojačane kontrole u toku turističke sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Direktorat za drumski saobraćaj i motorna vozila intenziviraće inspekcijske kontrole do kraja ljetnje turističke sezone, saopšteno je iz Ministarstva saoraćaja i pomorstva.

Svi inspektori biće rapoređeni u najfrekventnijim turističkim centrima na sjeveru i jugu, kako bi onemogućili kršenje zakona.

“Već sada imamo veliki broj prijava i kršenja zakona na terenu, što zahtijeva hitnu reakciju inspekcijskih službi. U skladu s raspoloživim kapacitetima, naši inspektori će do kraja sezone pojačano kontrolisati i raditi u cilju suzbijanja sive ekonomije i nelojalne konkurencije”, navodi se u saopštenju.

Budući da je u toku ljetnja turistička sezona raste potreba za transferima, pa je primjetan veći broj prevoznika koji održavaju sezonske linije, aktivniji je i vanlinijski autobuski prevoz, a postoji i značajan broj avio-linija.

Sve to, kako su rekli iz Ministarstva, zahtijeva punu aktivaciju svih raspoloživih kapaciteta inspekcije.

“Inspektori će kontrolisati dolazak redovnih i sezonskih međunarodnih linija, transfere sa, i do aerodroma, te rad na graničnim prelazima. Biće pojačan nadzor stavljanja na tržište rezervnih djelova i opreme, a hitno će reagovati u slučajevima prijave i kršenja zakona”, poručili su iz Ministarstva.

Po potrebi, biće organizovana i saradnja sa turističkom inspekcijo, u okviru koje će se sprovoditi zajedničke kontrole turističkih objekata, prijava boravka i drugih relevantnih pitanja.

Direktorat za drumski saobraćaj i motorna vozila pripremio je interni raspored prema kome će četiri dana sedmično inspektori imati intenzivne kontole na jugu, kako bi se se osigurala pokrivenost ključnih aktivnosti, dok će tri dana sedmično provjeravati sprovođenje zakona na sjeveru i graničnim prelazima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS