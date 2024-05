Pojačan nadzor u ljetnjoj turističkoj sezoni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za inspekcijske poslove ove godine u pojačanom nadzoru u toku ljetnje turističke sezone ulazi sa većim brojem turističkih inspektora, čime će se i sam broj nadzora povećati, najavila je direktorica te institucije, Ana Vujošević.

Ona je sa saradnicima boravila danas u radnoj posjeti Opštini Bar, uoči pojačanog nadzora u ljetnjoj turističkoj sezoni.

Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević, osvrnuo se na dosadašnju uspješnu saradnju sa Upravom za inspekcijske poslove i izrazio nadu da će se ona nastaviti i tokom ove sezone.

Raičević se osvrnuo i na aktuelne određene izazove posebno kada je u pitanju saradnja sa Morskim dobrom u smislu plaža i Nacionalnim parkovima u zoni Skadarskog jezera u Virpazaru, gdje opština ima zakonska ograničenja za djelovanje usljed čega dolazi do zastoja u normalnom funkcionisanju sezone. Takođe, istaknut je problem sa nedovoljnim brojem komunalnih policajaca i inspektora uoči ljetnje turističke sezone.

Vujošević se nadovezala na problematiku neregistrovanih pružaoca usluga prevoza Skadarskim jezerom i podsjetila da je turistička inspekcija vršila pojačan nadzor tokom državnih praznika, kojom prilikom je sankcionisano pet brodova koji nijesu imali odobrenje za obavljanje turističke djelatnosti. Vujošević je dodala da će se aktivnosti u ovom dijelu intenzivirati i u narednom periodu.

Sastanku su prisustvovali i potpredsjednik Opštine Bar Damir Rašketić, šefica Kabineta Marija Tošković Kaluđerović, načelnik komunalne policije Dejan Škerović kao i predstavnici Komunalne inspekcije, Sekretarijata za privredu i Turističke organizacije Bar.

Predstavnica Sekretarijata za privredu istakla je problem u vezi sa prijavama trgovine u dijelu da pojedini privredni subjekti pokušavaju ugostiteljske i druge djelatnosti registrovati kao trgovinu. Glavni inspektor rada i koordinator tržišne inspekcije, Srđan Simović odgovorio je da će u koordinisanim aktivnostima i u saradnji sa predstavnicima ovog Sekretarijata, Tržišna inspekcija provjeravati predmetne prijave trgovine u djelu posjedovanja svih relevantnih podataka kako bi osigurali da se privredna djelatnost vrši u skladu važaćim propisima.

Škerović je naveo da bi trebalo pojačati kontrolu porijekla robe kao i intenzivirati saradnju sa zdravstveno-sanitarnom inspekcijom, osvrćući se na problem sa nedovoljnim brojem komunalnih inspektora uoči ljetnje turističke sezone.

„Prisutni su se usaglasili da saradnjom i koordinisanim aktivnostima sa pripadnicima lokalnih inspekcijskih službi, na najbolji način zajedno mapiramo ključne probleme u ovoj primorskoj opštini, i na taj način što efikasnije djelujemo tokom intenziviranih nadzora u svim privrednim oblastima, stvarajući povoljan teren za što uspješniju ljetnju sezonu“, zaključuje se u saopštenju.

