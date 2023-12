Podržavaju povećanje minimalne penzije i traže uvećanje ostalih

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građanski pokret URA podržaće povećanje minimalne penzije u Crnoj Gori na 450 EUR i tražiti povećanje za sve ostale penzionere.

Šef poslaničkog kluba URA-e, Miloš Konatar, saopštio je da URA podržava povećanje minimalne penzije u Crnoj Gori na 450 EUR, ali da u tome ne smije biti nepravde i diskriminacije među penzionerima.

“Iz tog razloga poslanici Građanskog pokreta URA će u Skupštini podnijeti predlog izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) kako bi se i svim ostalim penzionerima povećale penzije koje su iznad minimalne”, poručio je Konatar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS