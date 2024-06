Podržavaju inovacije i održivi razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Misija inicijative Top Business Montenegro je da podrži one koji investiraju u znanje, inovacije i održivi razvoj, jer se ekonomski napredak i bolja budućnost temelje na ulaganjima u znanje i obrazovanje, poručeno je sa svečanosti TBM-a.

Direktorica TBM inicijative Ljiljana Burzan-Nikolić je, pozdravljajući zvanice, istakla da su univerziteti i naučne institucije „srce“ svakog uspješnog društva, te da oni stvaraju temelje na kojima se gradi budućnost.

„S ponosom ističemo našu saradnju sa Univerzitetom Crne Gore i podršku Programu podsticaja naučno-istraživačkog rada. Vjerujemo da ulaganje u znanje i obrazovanje predstavlja ulaganje u bolju budućnost za sve nas”, kazala je Burzan-Nikolić na svečanosti na kojoj su dodijeljena priznanja najuspješnijim crnogorskim preduzećima u prošloj godini, rangiranim u okviru Inicijative TBM 2024.

Ona se posebno zahvalila generalnom pokrovitelju inicijative Crnogorskoj komercijalnoj banci, apostrofirajući slogan CKB – Tu smo.

„Ova poruka savršeno odražava naš zajednički cilj – biti tu za naše poslovne zajednice i društvo u cjelini. Večeras slavimo ne samo poslovni uspjeh, već i posvećenost društvenoj odgovornosti. U vremenu kada se ekonomski rast često mjeri brojkama, važno je da ne zaboravimo ljude koji stoje iza tih brojki. Naša misija jeste da podržimo one koji ulažu u znanje, inovacije i održivi razvoj”, navela je Burzan-Nikolić.

Ona je rekla da su se ove godine posebno usmjerili podršku ka naučnoj zajednici, jer vjeruju da su istraživanja i inovacije ključni za dugoročan ekonomski napredak.

Član Upravnog odbora CKB nadležan za sektor poslovanja sa pravnim licima, Nikola Perišić, kazao je da je prisustvo znatnog dijela poslovne zajednice na Top Business Montenegro Awardsu 2024 ne samo potvrda ostvarenih poslovnih uspjeha, već i potvrda da su prisutni u potpunosti posvećeni rastu i razvoju crnogorske ekonomije i društva.

„CKB kao vodeća finansijska institucija u našoj zemlji prepoznaje važnost podrške lokalnim preduzetništvima i kompanijama. Vjerujemo da uspješni idu sa uspješnima, zato smo tu da budemo pouzdan partner na vašem putu ka još većim dostignućima“, rekao je Perišić.

Ministar finansija, Novica Vuković, kazao je da je dio karijere proveo u realnom sektoru i da sada, sa pozicije koju obavlja, još bolje može da razumije probleme koje mu je predočila poslovna zajednica od kada je na čelu Ministarstva finansija.

„Na sve teme i u svakom momentu smo tu – da apsolutno sve razumijemo i nađemo zajedničko rješenje”, poručio je Vuković.

On je uručio priznanje kompaniji Voli iz Podgorice za najvećeg poslodavca, Elektroprivredi za ostvarene poslovne prihode u kategoriji velikih preduzeća, kompaniji Plus iz Podgorice u kategoriji srednjih preduzeća, firmi Flystar Support iz Podgorice u kategoriji malih preduzeća i kompaniji Biblio Globus iz Budve u kategoriji mikro preduzeća.

Priznanja najuspješnijim crnogorskim preduzećima uručili su generalni sekretar Privredne komore (PKCG), Mitar Bajčeta, član Upravnog odbora CKB-a Nikola Perišić, izvršni direktor kompanije Idea-CG Ivan Karadžić i osnivač BI Consultinga, provajdera poslovnih informacija i analitički partner TBM inicijative, Ratko Nikolić.

U djelatnosti Trgovine prvorangirana je kompanija Voli Trade Podgorica, Hotelijerstva – Portonovi Hospitality Management Company, Restorani i kafići – Panevivo Podgorica, Upravljanje nekretninama – Azmont Investments Herceg Novi, Agencije za nekretnine – CMM Budva, Revizija i računovodstvo – Ernst & Young Montenegro, Građevinarstvo – BEMAX Podgorica, Hrana i piće – Meso-Promet Bijelo Polje, Ostala proizvodnja i prerada – Gradir Montenegro Pljevlja, Telekomunikacije – MTEL Podgorica, Trgovina IT opremom – Comtrade Distribution Podgorica, IT usluge – Epam Systems Montenegro, Nafta i derivati – Jugopetrol Podgorica, Farmacija – Glosarij Podgorica, Medicinske usluge – Poliklinika Hipokrat. Priznanje za novoosnovanu kompaniju uručeno je preduzeću Noblewood Adriatic iz Nikšića.

Gost iznenađenja na svečanosti bio je preduzetnik i konsultant Vladimir Pajović, koji je održao motivacioni govor „Hoćemo još“.

Prisutnima na svečanosti obratila se i Milena Lipovina-Božović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koja je predstavila Program podsticaja naučno-istraživačkog rada i Alumni asocijacije. Svečanosti je prisustvovalo i deset studenata Ekonomskog fakulteta.

