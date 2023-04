Podržali biznis planove preduzetnica

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Opština Kotor podržala je biznis planove 13 preduzetnica sa 25 hiljada EUR.

Potpredsjednik Opštine Kotor, Nebojša Ševaljević je u ime Opštine Kotor zaključio ugovore o međusobnim pravima i obavezama sa preduzetnicama čiji biznis planovi su, shodno odluci o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za ovu godinu, ostvarili pravo na finansijsku podršku.

Ove godine, Opština je podržala ukupno 13 preduzetnica, među kojima su četiri preduzetnice koje započinju svoj biznis, dok ostale razvijaju već postojeći. Ukupna sredstva opredjeljena u ovu svrhu u ovoj godini iznose 25 hiljada EUR.

U pitanju su bespovratna sredstva koja Opština Kotor već četvrtu godinu zaredom planira kroz posebnu budžetsku liniju, prenosi Boka news.

Ševaljević je pozdravio preduzetnice i istakao značaj njihovog poslovanja za zajednicu i ekonomsko-socijalni razvoj opštine.

On je kazao da ga raduje činjenica da je za program podrške koji Opština nudi zainteresovan veliki broj mladih preduzetnica koje su spremne upustiti se u poslovne poduhvate i razvijati svoje biznise.

Savjetnice za razvoj preduzetništva, Lada Moškov i Anđela Milošević, čestitale su preduzetnicama i poželjele im uspjeh u ostvarenju njihovih poslovnih planova.

Preduzetnice su u obavezi namjenski utrošiti sredstva i o tome podnijeti finansijski i narativni izvještaj u roku od godinu.

