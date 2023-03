Podrška za upravljanje otpadom u stočarskoj proizvodnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kroz Agrobudžet za ovu godinu objavilo je danas javni poziv za dodjelu sredstava podrške za upravljanje otpadom u stočarskoj proizvodnji za tekuću godinu.

Iz Ministarstva je saopšteno da je ukupno 100 hiljada EUR na raspolaganju poljoprivrednim gazdinstvima koja ispune uslove javnog poziva, koji je otvoren do 5. maja.

„Kako bi zahtjev za odobrenje projekta bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti kriterijume koji se odnose na to da poljoprivredna gazdinstva koja u trenutku podnošenja zahtjeva za odobrenje projekta po ovom javnom pozivu, posjeduju najmanje pet uslovnih grla odnosno 50 ovaca, 50 koza, pet krava/bikova, deset junica) registrovanih u Registru za identifikaciju i obilježavanje životinja i Registru poljoprivrednih gazdinstava“, navodi se u saopštenju.

Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi šest hiljada EUR uz budžetsku podršku do 50 odsto vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do tri hiljade EUR.

„Pored iznosa podrške od 50 odsto još dodatnih deset odsto, odnosno ukupno 60 odsto za poljoprivredne proizvođače upisane u Registar subjekata u organskoj proizvodnji, zaključno sa 31. decembrom prošle godine“, rekli su iz Ministarstva.

Dodatnih deset odsto ostvaruju žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva.

„Prihvatljiva investicija po ovom javnom pozivu iznosi maksimum 40 EUR po kubiku za prostor za čvrsti stajnjak i 45 EUR po kubiku za osočne jame, odnosno 40 EUR po kubiku za objekat za smještaj silaže“, precizira se u pozivu.

Objekat za skladištenje stajnjaka je prihvatljiv za podršku ukoliko je izgrađen najmanje 50 metara od bilo kojeg bunara ili bušotine koja se koristi za dobijanje vode za ljudsku upotrebu i/ili najmanje deset metara od bilo kojeg vodenog toka.

„Sredstva podrške se isplaćuju nakon završene investicije u skladu sa uslovima i kriterijumima javnog poziva, a nakon administrativne i kontrole na licu mjesta“, navodi se u saopštenju.

O svim uslovima i specifičnim kriterijuma prihvatljivosti za ovu vrstu podrške zainteresovani se mogu informisati kroz javni poziv koji se može preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS