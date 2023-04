Podrška za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je danas javni poziv za dodjelu podrške pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika za ovu godinu.

“Javni poziv objavljuje se sedmi put i rezultat je politike Ministarstva koje je prepoznalo značaj mladih ljudi u razvijanju poljoprivredne proizvodnje, povećanju površina obradivog zemljišta, ali i smanjenju trenda depopulacije ruralnih područja”, saopšteno je iz tog Vladiniog resora.

Ova mjera podrške šansa je za mlade ljude, starosti od 18 do 40 godina, koji su nezaposleni i imaju završenu srednju poljoprivrednu/veterinarsku školu ili završen poljoprivredni/biotehnički/veterinarski fakultet, a koji posjeduju ili imaju poljoprivredno zemljište u zakup, da započnu sopstveni biznis u oblasti poljoprivrede.

Kroz javni poziv podržava se kupovina stoke, sadnog materijala, zatim adaptacija i/ili rekonstrukcija objekata, plastenika i drugih pomoćnih objekata.

Korisnici mjere, takođe, mogu podizati nove i/ili revitalizovati i modernizovati postojeće višegodišnje zasade.

Podržava se i nabavka košnica, namjenske opreme i mehanizacije, sistema za navodnjavanje, kao i protivgradne mreže sa pratećom konstrukcijom.

Podršku mogu ostvariti na osnovu podnošenja zahtjeva za odobravanje biznis plana, koji je sastavni dio javnog poziva.

U okviru zahtjeva dat je obrazac biznis plana, koji zainteresovani mladi ljudi popunjavaju i podnose Ministarstvu. U njemu detaljno opisuju aktivnosti koje će sprovoditi.

Ministarstvo odbrava zahtjeve koji ispunjavaju kriterijume propisane javnim pozivom i mladom poljoprivredniku dodjeljuje mentora iz Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti biljne proizvodnje ili iz Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva, koji će pratiti realizaciju aktivnosti koje su navedene u biznis planu.

Maksimalna podrška koju mogu ostvariti, po odobrenom biznis planu, odnosno po jednom mladom poljoprivredniku, iznosi do deset hiljada EUR.

Rok za podnošenje zahtjeva za odobravanje biznis plana je 24. maj.

