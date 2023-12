Podrška za 85 projekata u iznosu od 2,68 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fond za inovacije je tokom dvije godine svog rada podržao 85 projekata, sa iznosom sredstva od 2,68 miliona EUR, saopštila je njegova izvršna direktorica, Bojana Femić-Radosavović i dodala da je to značajna podrška inovativnoj zajednici.

Ona je na prezentaciji rezultata rada Fonda, koji je osnovan u septembru 2021. godine, kazala da su za taj period uspjeli da kreiraju deset programa podrške, koji su namijenjeni mikro, malim i srednjim preduzećima, naučno-istraživačkim ustanovama, start up-ovima, mladim timovima koji počinju da rade na idejama, javnim ustanovama, kao i pojedincima kao što su inovatori i pronalazači.

„Imali smo 288 prijava koje su bile ocjenjivane od relevantnih stručnjaka. Za ocjenu prijava koristimo znanja 145 inostranih evaluatora sa različitim ekspertizama“, precizirala je Femić-Radosavović.

Ona je kazala da su tokom ove godine sproveli osam različitih programskih linija koje podržavaju razvoj inovativne ideje od samog početka do komercijalizacije.

„Jedan od prvih programa u ovoj godini je program predakceleracije start up-ova, gdje smo tražili strateškog partnera koji će ga sprovesti i grant u iznosu od 100 hiljada EUR dobio je konzorcijum na čijem čelu se nalazi Tehnopolis, a čiji su članovi Naučno tehnološki park, Univerzitet Crne Gore, Crnogorski Telekom i Naučno tehnološki park iz Beograda“, objasnila je Femić-Radosavović.

Ona je navela da su najveću tražnju ove godine imali za program za ranu fazu razvoja start up-ova, za koju se prijavilo čak 58 timova.

„Iako je budžetom predviđeno za ovu liniju ukupno 350 hiljada EUR, odnosno deset projektnih ideja, imali smo toliko kvalitetne prijave da smo tražili od ministarstava prosvjete, nauke i inovacija i finansija saglasnost da proširimo budžetska sredstva za ovu liniju. Nadam se da ćemo moći da obradujemo i četiri tima na rezervnoj listi da su dobili sredstva za njihove ideje“, dodala je Femić-Radosavović.

Za ranu fazu razvoja ideja, kako je podsjetila, imaju program koji se odnosi na provjeru inovativnog koncepta, a radi se o tehnološki složenim idejama.

„Projekti kroz taj program koji su dobili podršku imaju veliku šansu da nađu investitora za dalji razvoj njihove ideje“, navela je Femić-Radosavović.

Najveći program ove godine, u iznosu od milion EUR, odnosi se na jačanje inovativnosti malih i srednjih i novoosnovanih preduzeća. Podržali su sedam projekata, a pojedinačna vrijednost granta iznosi do 200 hiljada EUR.

„Imamo liniju za podršku razvoju inovacionoj kulturi za koju smo imali veliko interesovanje, a veliki dio je već uspješno realizovan. Takođe, Fond veliku pažnju od samog osnovanja poklanja zaštiti intelektualne svojine, gdje smo organizovali radionice na tu temu“, rekla je Femić-Radosavović.

Ona je navela da su najveći broj prijava imali za refundaciju troškova za prijavu za patentno istraživanje za zaštitu intelektualne svojine. Planiran budžet iznosio 20 hiljada EUR, ali tražili su veća sredstva kako bi podržali sve pozitivno ocijenjene ideje, koje se odnose na razvoj patenata u Crnoj Gori.

„U saranji sa tri različita ministarstva kreiramo potpuno novi program čiji je cilj podrška strategiji pametne specijalizacije. Novi program je prilagođen našem tržištu, a usklađuje politiku inovacija, industrijsku i energetsku. Kreirali smo kvalitetan program za koji postoji tražnja na našem tržištu“, navela je Femić-Radosavović.

Ona je rekla da polažu puno pažnje na inovacije, pri čemu su prošle godine pokrenuli projekat Edu Robotić, koji je uključivao četiri osnovne škole kojima su donirali robote i obučili učiteljice kako da ih koriste u nastavi za djecu prvog i drugog razreda osnovnih škola.

„Rezultat toga je da su se u jednom broju škola formirale sekcije robotike. Dobili smo podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija da nastavimo sa tom idejom“, dodala je Femić-Radosavović.

Ona je podsjetila da su ostvarili dobre rezutate na polju međunarodne saradnje, gdje su akreditovani od Evropskog savjeta za inovacije (EIC) za Plug in Accelerator šemu za kolaborativne grantove za inovacije.

Femić-Radosavović izabrana je u maju u Ženevi za potpredsjednicu Odbora za inovacije, konkurentnost i privatno javna partnerstva (CICPPP) Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE).

„Pokrenuli smo liniju kolaborativnih grantova, a nastavićemo sa svim programima koje smo imali do sada. Podržaćemo Ministarstvo zdravlja u inovacijama koje su neophodne u cilju održivog zdravstvenog turizma. Nama je velika čast to što imamo osjećaj da je Fond nedostajao našem eko sistemu. Svako ko se bavi razvojem inovativnih ideja može da dobije podršku u bilo kojoj fazi njenog razvoja“, poručila je Femić-Radosavović.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija, Anđela Jakšić Stojanović, kazala je da se inovacije nalaze u srcu agende politika, ne samo crnogorske Vlade nego i cijele Evrope, posebno posljednjih godina kada se svijet suočava sa raznim krizama.

„Crna Gora u ovom dijelu bilježi konstantan trend rasta, te su ocjena dobrog napretka u Poglavlju 25 – Nauka i istraživanje od Evropske komsije i koncepta pametne specijalizacije uslovili naše odlično pozicioniranje i prednost u regionu proširenja i susjedstva“, navela je Jakšić Stojanović.

Fond za inovacije je, kako je precizirala, najznačajniji dio okvira za inovacije i pametnu specijalizaciju i iza sebe ima deset inovacionih programa, što je potvrda da su uspostavljeni standardi Fonda na visokom nivou.

„Fond je ove godine preuzeo implementaciju jedne od ključnih S3 inicijativa programa za podsticanje inovacija u službi energetske efikasnosti u industriji nastale u saradnji resornih ministarstava za nauku, ekonomski razvoj i kapitalne investicije, te da je u pripremi još jedna inicijativa sa Ministarstvom zdravlja u oblasti zdravstvenog turizma“, navela je Jakšić Stojanović.

Ona je ocijenila da bez podrške inovacijama nema prosperiteta, ni ekonomskog ni šireg društvenog i dodala da će sa pozicije ministarke raditi na promovisanju značaja koje inovacije imaju na nacionalnom i međunarodnom planu.

Kreatori igre Bleak Faith, braća Rade i Mišo Vukčević, dobitnici su granta od 200 hiljada EUR Fonda za inovacije za ovu godinu.

Rade Vukčević kazao je da, uz pomoć Fonda za inovacije, to više nije samo vizija koja se jurila iz dnevne sobe, nego se pretvorilo u nešto što je trend, što može pozitivno da pogura našu generaciju, podigne moral i da služi kao dokaz da san nije samo san ako čovjek „zavrne“ rukave.

„Jako je bitno da imamo da se nešto ovako dešava u zemlji, jer bez tog nekog usidrenja svoje nade i oslonca na pravu artikulisanu organizaciju da pogura ovakve projekte, ipak postoje granice“, smatra Rade Vukčević.

On je naveo da video igre nijesu samo spoj raznih tehologija ili samo trodimenzionalni dizajn, nego mnogo toga, kao što je ujedinjenje svih umjetnosti.

„Tu postoji ima jaka šansa da se spoji generacijski talenat i potencijal koji u Crnoj Gori bruji neko vrijeme, a nije postojala konkretna šansa da se to sve ujedini i artikuliše u nešto konkretno, da možemo da kažemo da je to jaki nacionalni proizvod“, rekao je Rade Vukčević.

On je naveo da je njemu i bratu bila ambicija da naprave projekat koji može da služi kao primjer drugima, da se dokaže da čovjek može da juri na titane, a da isto napravi nešto.

„U sferi video igara ne postoje veliki monopoli koji diktiraju ko može, a ko ne može“, dodao je Rade Vukčević.

Mišo Vukčević kazao je da je to iskustvo bilo jedna odiseja koja se krunisala ovakvom divnom prilikom i pomogla da se ljudi inspirišu.

„Mi kaskamo za drugim narodima, ne možemo da postignemo neke stvari, ali bitno je da nekim projektima koje smo napravili možemo da pokažemo da ne kaskamo, već da idemo u korak s drugima i da ono što ovdje uradimo može da bude svjetski plasirano“, dodao je Mišo Vukčević.

