Podrška planiranim projektima Opštine Petnjica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo saobraćaja će u narednom periodu, u saradnji sa Upravom za saobraćaj, intenzivirati aktivnosti na prižanju podrške u predstojećem radu na otvorenim i planiranim projektima Opštine Petnjica, saopštila je resorna ministarka, Maja Vukićević.

Ona je prilikom posjete Opštini Petnjica kazala da je vizija ravnomjernog regionalnog razvoja države jedan od prioriteta Vlade.

Vukićević je u razgovoru sa predsjednikom Opštine, Samirom Agovićem, prezentovala planove Ministarstva u dijelu izgradnje i rekonstrukcije državnih puteva na teritoriji Opštine Petnjica.

Na sastanku je bilo riječi o putnom pravcu Petnjica-Bioča, koji povezuje Petnjicu sa Bijelim Poljem i postojeći put preko Berana sa 54 kilometra skraćuje na 33 kilometra.

“S obzirom na značaj ovog puta za građane Petnjice i razvoj ovog kraja, Uprava za saobraćaj će, tokom ovog mjeseca, raspisati javni poziv za izbor izvođača radova, kako bi radovi na rekonstrukciji puta počeli početkom naredne godine”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Takođe, Vukićević je upoznala Agovića da je projekat sanacije klizišta Podvade, na putu Berane-Petnjica, u fazi izbora izvođača radova, te se očekuje da i radovi na ovom projektu počnu početkom naredne godine.

U drugom dijelu razgovora je bilo riječi o mehanizmima pojačanog investicionog održavanja putnih pravaca u ovom dijelu sjevera, te o statusu projekta sanacije klizišta Podvade, na regionalnom putu Berane-Petnjica.

