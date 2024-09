Podrška mladima kroz programe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Program Grancija za mlade, u kombinaciji sa programom stručnog osposobljavanja, predstavlja ključnu inicijativu za podršku mladima u Crnoj Gori, ocijenila je ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Naida Nišić.

Ona je zajedno sa državnom sekretarkom Anđelom Bašović i vršiocem dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje (ZZZ), Davidom Perčobićem, posjetila danas područnu jedinicu Zavoda za zapošljavanje u Nikšiću.

Oni su razgovarali sa zaposlenima u Zavodu o važnim reformama i projektima koji se planiraju radi unapređenja rada Zavoda i smanjenja stope nezaposlenosti, s posebnim fokusom na program Garancija za mlade.

U saopštenju se navodi da program Garancija za mlade, koji tek treba da se sprovodi u tri pilot opštine – Bijelo Polje, Ulcinj i Nikšić, predstavlja ambiciozan korak ka boljoj integraciji mladih na tržište rada.

Nišić je rekla da je zadovoljna što je posjetila područnu jedinicu Zavoda u Nikšiću, naglasivši da je cilj podići ZZZCG na višu ljestvicu efikasnosti i ukloniti administrativne barijere koje usporavaju proces zapošljavanja.

„Posebno me raduje projekat Garancije za mlade, koji u kombinaciji sa programom stručnog osposobljavanja, predstavlja ključnu inicijativu za podršku mladima u Crnoj Gori“, navela je Nišić.

Perčobić, zajedno sa zaposlenima, zahvalio je ministarki na posjeti i izrazio punu podršku reformama koje Ministarstvo planira da sprovodi.

„Naša misija je da se posvetimo nezaposlenima i olakšamo im pristup radu kroz transparentnost i pojednostavljivanje procedura. Zavod će biti u potpunosti digitalizovan, što će značajno olakšati pristup korisnicima i ubrzati procese“, rekao je Perčobić.

Pored digitalizacije, Perčobić je naglasio važnost decentralizacije Zavoda, što će omogućiti lokalnim organima da samostalno kreiraju mjere zapošljavanja, uz finansijsku podršku Ministarstva i Zavoda. Ove mjere imaju za cilj smanjenje stope nezaposlenosti u Crnoj Gori, uz napore koje ulaže Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje.

Nišić, Bašović i Perčobić sastali su se sa načelnicom područne jedinice Zavoda za zapošljavanje u Nikšiću, Aleksandrom Radulović. Potvrđena je podrška Ministarstva mjerama koje Zavod sprovodi, sve u cilju smanjenja nezaposlenosti. Naglašena je potreba za intenzivnijom saradnjom između područnih jedinica.

Nišić je zaključila da su zajednički napori Ministarstva i Zavoda ključni za postizanje ciljeva i stvaranje boljih uslova za sve nezaposlene građane Crne Gore.

