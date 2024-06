Podrška IFC-a crnogorskom privatnom sektoru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodna finansijska korporacija (IFC) nastaviće da, kako je saopšteno, podstiče regionalne platforme i podržava crnogorski privatni sektor u postizanju održivog ekonomskog rasta i otpornosti na klimatske promjene, posebno u sektoru energetike, turizma i poljoprivrede.

Guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović, sastala se danas sa šefom kancelarije IFC-a za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, Arminom Ridžalovićem, sa kojim je razgovarano o modelima saradnje CBCG i IFC, kao i o aktivnostima u okviru petogodišnjeg Partnerskog okvira grupacije Svjetske banke za Crnu Goru, čije se usvajanje očekuje do kraja godine.

Ridžalović je kazao da Partnerski okvir za period od naredne do 2029. godine predviđa podršku malim i srednjim preduzećima u pristupanju finansiranju kroz savjetodavnu i finansijsku saradnju sa bankama i nebankarskim kreditnim institucijama u Crnoj Gori.

“IFC će razmotriti i mogućnost direktnog finansiranja projekata plavog i zelenog turizma, nastojeći da privuče i zadrži privatne investicije u ugostiteljskom sektoru, sa posebnim fokusom na projekte sa većim potencijalom za promovisanje ekološke održivosti”, rekao je Ridžalović.

Radović se zahvalila na dosadašnjoj podršci IFC crnogorskom finansijskom sektoru, te iskazala spremnost za intenziviranje saradnje na području održivog finansiranja u Crnoj Gori.

Ona je kazala da očekuje da IFC da svoj doprinos u zaokruživanju regulatornog okvira koji bi osigurao da u sve buduće projekte finansiranja budu uključeni elementi održivog razvoja.

“CBCG je izuzetno posvećena podsticanju zelenog i održivog finansiranja i smatramo da je kvalitetna saradnja sa međunarodnim partnerima od suštinskog značaja za postizanje ovog cilja”, navela je Radović.

IFC je članica grupacije Svjetske banke i najveća globalna razvojna institucija usmjerena na privatni sektor u tržištima u razvoju. U fiskalnoj prošloj godini, IFC je plasirala rekordnih 43,7 milijardi USD za privatne kompanije i finansijske institucije u zemljama u razvoju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS