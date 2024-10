Podrška EBRD-a u sprovođenju zajedničkih projekata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) nastaviće da bude pouzdan partner u sprovođenju zajedničkih projekata i spremna je da pomogne u svim idejama važnim za sektor turizma, saopštio je šef Kancelarije te institucije, Remon Zakaria.

Zakaria je na sastanku sa ministrom turizma, Simonidom Kordić, kazao da je Crna Gora veoma lijepa zemlja kojom su impresionirani svi koji je obiđu i žele da tako ostane zbog budućih generacija.

Kordić je rekla da, kada je riječ o investicijama, moramo naći balans između zaštite državnih interesa i potrebe da unaprijedimo i pomognemo privatni sektor.

Sagovornici su se saglasili da je neophodno unaprijediti avio-dostupnost kao i aerodromsku infrastrukturu.

„Želimo da razvijamo visoko kvalitetni održivi turizam. Naša obala je uglavnom valorizovana, ali moramo se posvetiti sjeveru. Zdravstveni turizam ima veliki potencijal da se dalje razvije i privuče investicije“, ocijenila je Kordić.

Sastanku su prisustvovali i državni sekretar, Petar Drašković i glavni bankar za sektor turizma i nekretnina u podgoričkoj kancelariji EBRD-a, Vasilije Jauković.

