Podrška bojkotu kupovine u trgovačkim lancima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni odbor Unije slobodnih sindikata (USSCG) pozvao je svoje članstvo da se u petak pridruži bojkotu kupovine u trgovačim lancima, kao izraz građanskog revolta zbog enormno visokih cijena proizvoda.

USSCG je, kako su kazali njeni predstavnici, u prethodnom periodu više puta pozivala Vladu da preduzme konkretne mjere i zaštiti potrošače od ugrađivanja trgovaca kroz neutemeljeno visoke marže, koje nijesu formirane na realnim osnovama, već su rezultat povećanja zarada i penzija kroz efekte programa Evropa sad 1 i 2.

„Ukoliko se građani odazovu pozivu na bojkot i ukoliko bojkot uspije, biće to snažna poruka trgovcima da građani imaju mehanizam kako da se zaštite od daljeg „divljanja“ cijena. Svjesni smo da jedan dan apstiniranja od kupovine neće nanijeti veću štetu trgovcima, ali ćemo im poručiti da naredni bojkot može biti višednevni i usmjeren na apstinenciju od kupovine lako kvarljive robe, koja ne može da stoji dugo na rafovima i čeka kupce, što bi im nanijelo mnogo veću štetu“, poručili su iz USSCG.

USSCG je ukazala i da problem sa neutemeljeno visokim cijenama nije samo u trgovini, već i u drugim djelatnostima kao što su ugostiteljstvo i turizam.

„Tako na primjer, račun za jednu kafu ili drugo piće u nekim kafićima i restoranima, plaćamo duplo više od računa koji bi platili u pojedinim evropskim metropolama. Pri tom da ne govorimo o tome kolike su razlike u zaradama naših i građana tih metropola. Isto se odnosi i na cijene restoranskih i hotelskih usluga, koje su odavno prevazišle platežnu moć naših građana. Zato, ovaj bojkot treba da bude poruka i njima, jer u narednom koraku bojkot bi mogao biti usmjeren na usluge koje oni pružaju“, rekli su iz Unije.

Iz USSCG su prokomentarisali i izjavu predsjednika Vlade, Milojka Spajića, kojom je podržao mogućnost organizovanja bojkota po ugledu na zemlje regiona.

„Izjava koja dolazi sa tog nivoa samo potvrđuje osnovanost da su cijene proizvoda i usluga u Crnoj Gori neutemeljene i da prelaze svaku granicu pristojnosti. Ipak, USSCG smatra da Vlada nije dovoljno učinila na suzbijanju ove megalomanske pojave, na krilima koje trgovački lanci enormno profitiraju i svaki dan, na teret građana, šire svoje kapacitete i imovinu“, poručili su iz USSCG.

Vlada, kako su zaključili iz te radničke asocijacije, mora maksimalno da se posveti suzbijanju ove pojave i nađe efikasne mehanizme kako da svojim institucionalnim djelovanjem stane na kraj ovim pojavama.

(kraj) jlb/sam

