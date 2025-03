Podrška Banke Španije CBCG na putu ka evropskim standardima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Banka Španije podržava dalje osnaživanje Centralne banke Crne Gore (CBCG ) i njenu organizacionu i funkcionalnu transformaciju u cilju punog usklađivanja sa standardima Evropskog sistemu centralnih banaka (ESCB), poručio je guverner španske bankarske institucije, José Luis Escriva.

Delegacija CBCG na čelu sa guvernerkom Irenom Radović boravi u zvaničnoj posjeti Banci Španije.

Kako je saopšteno iz CBCG, tokom sastanka sa Escriváom razgovarano je o ključnim aspektima i izazovima u procesu priprema CBCG za buduće članstvo u Evropskom sistemu centralnih banaka (ESCB).

Escriva je istakao značaj transparentnosti centralnih banaka, naglašavajući da ona nije samo alat za informisanje javnosti, već i ključni mehanizam za snaženje njihove nezavisnosti.

On je pohvalio angažovanost CBCG, koja je među prvim centralnim bankama u svijetu inicirala ocjenu Kodeksa transparentnosti od strane Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), kojom je potvrđen visok nivo transparentnosti CBCG.

„Banka Španije pruža punu podršku daljem osnaživanju CBCG i njenoj organizacionoj i funkcionalnoj transformaciji u cilju punog usklađivanja sa standardima ESCB-a“, poručio je Escrivá.

Radović je zahvalila guverneru Banke Španije na podršci, a posebno na saradnji prilikom izrade Strateškog plana CBCG za period 2025–2028.

Ona je istakla posvećenost CBCG daljoj modernizaciji crnogorskog finansijskog sistema, uz očuvanje njegove stabilnosti i otpornosti.

Delegacija CBCG održala je i dodatne sastanke sa kolegama iz Banke Španije, na kojima su razmatrane teme implementacije ESG standarda, finansijske edukacije i unapređenja operativnih procesa u poslovanju centralnih banaka.

U okviru posjete Banci Španije, Radović je učestvovala i na konferenciji na visokom nivou posvećenoj upravljanju centralnim bankama.

Taj događaj dio je IPA projekta usmjerenog na jačanje kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana, s ciljem njihove integracije u ESCB.

Konferencija je okupila visoke zvaničnike centralnih banaka iz regiona i EU, a glavne teme bile su strateško planiranje, upravljanje i nadzor u centralnim bankama, kao i ključni izazovi u savremenom bankarskom sektoru.

Radović je, na panelu posvećenom mehanizmima transparentnosti i odgovornosti, kazala da se savremene centralne banke suočavaju sa sve većim izazovima u očuvanju nezavisnosti, balansirajući između kontrole inflacije, očuvanja finansijske stabilnosti i odgovora na geopolitičke i ekonomske turbulencije.

“Ključ dugoročne stabilnosti leži u sposobnosti centralnih banaka da ostanu posvećene principima nezavisnosti i transparentnosti, donoseći odluke vođene ekonomskim imperativima”, dodala je Radović.

Iz CBCG su rekli da učešće Radović na ovom događaju potvrđuje aktivnu ulogu CBCG u regionalnoj i evropskoj saradnji, kao i posvećenost daljem jačanju kapaciteta u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.

U delegaciji CBCG su viceguvernerka Zorica Kalezić i savjetnica guvernerke Biljana Gligorić.

