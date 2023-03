Podgorica i ove godine podržava podstanare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković potpisao je danas ugovore o naknadi dijela zakupnine sa sugrađanima koji su se prijavili na ovogodišnji konkurs i iskoristili priliku da dobiju finansijsku podršku.

Vuković je podsjetio da je Glavni grad jedina lokalna uprava u Crnoj Gori koja na taj način direktno pomaže podstanare, te da se nada da će ovaj primjer slijediti i druge opštine i institucije.

Javni poziv za naknadu dijela troškova zakupnine objavljen je u januaru, nakon čega je Komisija vrednovala prijave i utvrdila da 123 osobe ispunjavaju uslove iz javnog poziva, sa kojima je danas i potpisan ugovor o naknadi dijela troškova zakupnine koja iznosi 50 EUR mjesečno i odobrena je na period od 12 mjeseci.

Vuković je kazao da je ovaj projekat započet prošle godine i da i ove godine ima za cilj da pomogne ljudima koji su u podstanarskom statusu zbog visokih cijena, rekordne inflacije čije negativne posljedice znatno komplikuju izmirenje mjesečnih finansijskih obaveza.

„Vrlo sam ponosan na to što smo na neki način pioniri u ovoj oblasti. Do danas mi nije poznato da je bilo koja lokalna uprava, ne samo u Crnoj Gori nego u ovom dijelu Evrope inicirala realizovanje sličnih programa direktne finansijske podrške podstanarima i mi smo za te namjene u budžetu Glavnog grada za ovu godinu opredijelili 200 hiljada EUR “, rekao je Vuković.

On je, kako je saopšteno iz PG Biroa, naveo da zabrinjava broj aplikanata na ovaj program, jer smo svi vrlo dobro svjesni da u Podgorici ima mnogo više podstanara, što ukazuje na to da najveći broj podstanara nema formalno pravno uređene odnose sa svojim stanodavcima.

„S jedne strane, mislim da je ovo zgodna prilika da pozovemo nadležne državne organe da se malo pozabave time, da pomognu tim ljudima jer kada imate potpisan ugovor sa stanodavcima onda vas taj ugovor štiti i sa druge strane da pokušamo da sve to uvedemo u neke legalne tokove, od čega će korist imati i država Crna Gora i Glavni grad”, ocijenio je Vuković.

On je kazao da, budući da je njihov tehnički mandat pri kraju, iskreno se nada da će taj program nastaviti da živi i narednih godina, jer misli da postoji potreba za tim.

“Kako smo i obećali prošle godine, dok god budemo ovdje podržaćemo realizaciju ovog programa, što smo i učinili. Istovremeno, nadam da će u narednom periodu Vlada naći način da i ona pomogne ljudima ne samo u Podgorici, nego i u drugim djelovima naše zemlje“, poručio je Vuković.

U ime dobitnika podrške podstanarima prisutnima se obratila Tanja Mandić i iskazala veliku zahvalnost Glavnom gradu i gradonačelniku koji su i ove godine našli način da pomognu podstanarima, a podrška im naročito znači u vremenu kada su cijene izrazito visoke.

