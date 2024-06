Podaci s američkog tržišta rada podržali rast indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak najvažniji indeksi završili trgovanje u blagom plusu, zahvaljujući slabijem od očekivanja podatku s tržišta rada u najvećoj svjetskoj ekonomiji, što je ojačalo očekivanja investitora da će Federalne rezerve (Fed) sniziti kamatne stope.

Njujorški Dow Jones indeks u utorak je ojačao 0,36 odsto na 38.711 bodova, dok je S&P 500 indeks porastao 0,15 odsto na 5.291 bod, a Nasdaq 0,17 odsto na 16.857 bodova, prenosi Hina.

Utorak je donio investitorima prvi uvid u situaciju na tržištu rada u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), s objavom podatka o otvaranju radnih mjesta i fluktuaciji radne snage, poznatog kao JOLTS, a koji je pokazao da je u aprilu bilo 8,06 miliona slobodnih radnih mjesta, što je najniža brojka u više od tri godine i gotovo 400 hiljada niže od predviđanja ekonomista.

Taj podatak tržišnim učesnicima nagovještava popuštanje potražnje na tržištu rada, što ide u prilog očekivanju da bi Fed ove godine mogao početi da snižava kamatne stope, a to je podržalo rast cijena dionica, nakon što je početkom sedmice objavljeno da je i industrijska aktivnost oslabila drugi mjesec zaredom.

Sljedeći značajan podatak o zapošljavanju stiže danas od Agencije za zapošljavanje (ADP), a ekonomisti predviđaju da će pokazati da su privatni poslodavci u maju otvorili 175 hiljada radnih mjesta, dok se u petak očekuje i objava podatka o zapošljavanju američkog Ministarstva trgovine.

“Predstojeće objave podataka s tržišta rada u jasnom su fokusu tržišta, jer su to sve važni podaci sa stanovišta monetarne politike”, rekao je direktor ulaganja u U.S. Bank Wealth Management, Bill Northey.

Na evropskim berzama u utorak su najvažniji indeksi zaronili u crveno, jer je izblijedio pozitivni momentum koji je obilježio trgovanje proteklih nekoliko trgovinskih dana.

Paneuropski STOXX 600 indeks spustio se 0,5 odsto, dok je frankfurtski DAX oslabio 1,09 odsto na 18.405 bodova, londonski FTSE 0,37 odsto na 8.232 poena, a francuski CAC 0,75 odsto na 7.937 bodova.

