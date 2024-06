Počinje informativna kampanja o Mjeri 3 IPARD III programa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizovaće danas, uz podršku Privredne komore (PKCG), prezentaciju najave prvog IPARD javnog poziva za Mjeru 3, koji će biti objavljen u četvrtak.

Javni poziv za Mjeru 3 se odnosi na investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva.

“S obzirom na to da su korisnici Mjere 3 preduzeća, odnosno preduzetnici, upisani u Centralni registar privrednih subjekata (CRPS), uključujući i kooperative, prezentacija će biti usmjerena na pojašnjenja kriterijuma koje moraju ispuniti da bi mogli aplicirati za objavljeni javni poziv”, rekli su iz Ministarstva.

Radionice će se, kako je najavljeno iz Ministarstva, sjutra održati u Bijelom Polju, a u srijedu na Cetinju.

Javni poziv za Mjeru 3 trajaće 60 dana, a obezbijeđena je podrška u iznosu od 7,2 miliona EUR za investicije koje se odnose na izgradnju i/ili rekonstrukciju i opremanje objekata i nabavku opreme, mašina i uređaja.

Prihvatljivi troškovi kroz Mjeru 3 kreću se od 30 hiljada EUR do dva miliona EUR.

“Ova mjera namijenjena je podršci u prerađivačke kapacitete i ima za cilj unapređenje subjekata u poslovanju hranom, kako bi ispunili standarde Evropske unije (EU) u pogledu bezbjednosti hrane i imali mogućnost nesmetanog stavljanja proizvoda na tržište”, objasnili su iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS