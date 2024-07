Počeli radovi u sklopu projekta toplifikacije Pljevalja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će nastaviti da ulaže u sve projekte koji donose dobrobit Pljevljima, poručio je premijer Milojko Spajić i dodao da ga raduje konačan početak radova na toplifikaciji.

Iz Elektroprivrede (EPCG) su saopštili da je menadžment te kompanije, na čelu sa izvršnim direktorom Ivanom Bulatovićem, ugostio danas u Termoelektrani (TE) Pljevlja Spajića i ministra energetike Sašu Mujovića, koji su, u sklopu radne posjete tom gradu, obišli proizvodni objekat i početnu tačku Primarnog toplovoda od TE do grada, kojim je započeta četiri decenije čekana toplifikacija grada pod Golubinjom.

Spajić je rekao da će Pljevlja najzad dobiti ono što decenijama zaslužuju.

On je dodao da očekuju da radovi napreduju po planu.

„Siguran sam da će resorno ministarstvo i EPCG uspješno izvesti ovaj projekat, a Vlada će nastaviti da ulaže u sve projekte koji donose dobrobit Pljevljima i Crnoj Gori, ne samo u sferi energetike, nego i u pogledu saobraćajne povezanosti sa drugim gradovima”, poručio je Spajić.

Bulatović je istakao da toplifikacija Pljevalja predstavlja jedan od ključnih projekata EPCG u tom gradu.

On je naveo da će prva faza donijeti toplifikaciju za uži centar grada, ali i gašenje kotlarnice na ugalj koja se nalazi u prizemlju stambene zgrade u samom srcu grada i koja je jedan od najvećih zagađivača u Pljevljima.

„Takođe, veoma su važni i drugi projekti na kojima uveliko radimo, prvenstveno ekološka rekonstrukcija TE Pljevalja, zatim mHE Otilovići i izmještanje Ćehotine“, kazao je Bulatović.

On je naglasio da svi njihovi projekti ukazuju na činjenicu da ozbiljno računaju na Pljevlja i da žele da ulažu u grad u kome se nalazi jedan od njihovih najvažnijih proizvodnih objekata.

Mujović je naglasio da su Pljevlja danas veliko gradilište.

Kako je kazao, pored ovog projekta, aktuelni su i brojni drugi, koji idu u prilog tezi da Pljevlja predstavljaju veliko gradilište.

“Toplifikacija, ekološka rekonstrukcija TE Pljevlja, mHE Otilovići i rekonstrukcija gradskog vodovoda su zaista krupni koraci u pravcu kreiranja ambijenta u kome će Pljevlja biti veoma ugodno mjesto za život, mjesto iz kog mladi više neće odlaziti”, istakao je Mujović.

On je naveo da je Vlada za osam mjeseci uradila mnogo i da su napravljeni veliki koraci.

„Krenuli smo, nećemo stati i želimo da ispunimo obećanje da će Pljevlja biti ugodan kutak za život“, rekao je Mujović.

Predsjednik Opštine Pljevlja, Dario Vraneš, kazao je da je danas istorijski dan za Pljevlja.

On je naglasio da toplifikacija Pljevalja predstavlja primjer sjajne saradnje između države, lokalne samouprave i najvećih kompanija.

“Opština Pljevlja će uložiti maksimalan napor da realizuje sve obaveze u sklopu tog projekta, a nema sumnje u to da će saradnja između različitih nivoa vlasti i privrede i u narednom periodu biti efikasna, na zadovoljstvo svih naših građana”, naveo je Vraneš.

Iz EPCG su kazali da su događaju prisustvovali i drugi funkcioneri te kompanije, države, lokalne samouprave i izvođača radova.

Oni su podjsetili da su radovi na prvoj fazi Primarnog toplovoda, u dužini od oko 2,3 kilometra (KM), započeti nakon dobijanja građevinske dozvole sa pripremnim građevinskim radovima na trasi toplovoda i isporukom cijevi za montažu.

„Potom slijedi uzgradnja trase prve faze primarnog toplovoda u dužini od oko 2.3 km. Završetak izgradnje te faze primarnog toplovoda se očekuje tokom naredne godine“, naveli su iz EPCG.

