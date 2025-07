Traže plate veće za 15 do 20 odsto

Podgorica, (MINA) – Zaposleni sa srednjom stručnom spremom u zdravstvenom sistemu sa protesta ispred Ministarstva zdravlja u Podgorici zatražili su za 15 do 20 odsto veće plate.

Predsjednik Sindikata zdravstva Vladimir Pavićević kazao je da su argumenti na njihovoj strani.

“Sa druge strane nema pravog odgovora, niti ga može biti, da danas medicinska sestra u Crnoj Gori ima koeficijent 6,58 i sa 20 godina staža platu od 586 EUR”, naveo je Pavićević.

On je rekao da je njihov zahtjev priliično jednostavan i najavio da će ga predati sjutra Ministarstvu zdravlja.

“A to je da od 1. septembra plate u sistemu zdravstva budu obračunavane za zaposlene sa srednjom stručnom spremom sa najnižim koeficijentom 7,50. I to neće biti nikakva pobjeda, već infuzija da se dočeka kraj godine. A do kraja godine da se pregovara za pravedne koeficijente”, rekao je Pavićević.

Prema njegovim riječima, danas se bore za zdravstveni sistem.

Predsjednica Nezavisnog sindikata Kliničkog centra Crne Gore Ratka Prodanović rekla je da ne traže privilegije, već priznanje za rad koji godinama nosi najveći teret zdravstvene zaštite i u tišini ispašta.

Ona je kazala da su, nakon programa Evropa sad 1, ljekari i visokoobrazovani doživjeli ozbiljnije korekcije zarada, dok je srednji medicinski i nemedicinski kadar ostao na marginama reforme.

“Potrebno je povećati osnovicu zarade za 15-20 procenata kako bi medicinske sestre i tehničari, farmaceutski radnici i nemedicinski kadar ostvarili plate koje omogućavaju život, a ne puko preživljavanje”, rekla je Prodanović.

Ona je rekla da zdravstveni sistem koji ne cijeni one koji su mu najbliži ne liječi nego krvari.

“A mi smo ti koji su najbliži pacijentima, oni koje ljudi prvo vide kada traže pomoć, koji ostaju i nakon smjene, i koji rade više nego što piše u ugovoru”, navela je Prodanović.

Ona je kazala da danas traže poštovanje, pravdu i priznanje.

“Ovo nije protest slbih, već dostojanstvenih, jer kad stane srednji medicinski i nemedicinski kadar, staje i zdravstvo”, poručila je Prodanović.

I predsjednica Sindikalna organizacije Instituta za javno zdravlja (IJZ) Biljana Popović Kolašinac istakla je da danas ne traže privilegije, nego pravdu.

“Dok su ljekari dobili opravdano povećanje zarada jedino je rad srednjeg medicinskog i nemedicinskog kadra ostao prećutan, plate su ostale iste. Mi nijesmo protiv ljekara, mi smo njihovi saborci a o tome govori i pismo podrške Sindikata doktora medicine današnjem protestu”, kazala je Popović Kolašinac.

Prema njenim riječima, ako se nastavi sa ignorisanjem njihovih zahtjeva, dužni su da upozore da posljedice neće osjetiti samo radnici, nego i građani.

Predstavnik Zavoda za transfuziju Mirko Kuzman kazao je da ih je “muka natjerala” na protest, tražeći da se njihov rad vrednuje onako kako zaslužuju.

“Mi smo ljudi koji svakog dana bez obzira na uslove spašavamo živote. Ne brojimo radne sate, već živote koje smo spasili. Pa vas pitamo, ministre, koliko vrijedi jedan život”, naveo je Kuzman.

On je rekao da zdravstveni radnici danas rade za platu od koje jedva preživljavaju.

Kuzman je naveo da traže povećanje plata koje prate rast i troškove života, bolje uslova života i više uvažavanja za sve zaposlene u zdravstvu.

“Pozivamo vas, ministre, ne da dođete ispred kamera, nego da dođete među ove ljude i da čujete i vidite kako žive, jer ste i vi do juče bili dio ovog sistema. Zdravtsvo više ne može da čeka, a mi više nećemo da ćutimo”, dodao je Kuzman.

