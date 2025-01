Počeli pregovori o uspostavljanju avio-linije Podgorica – Sofija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Bugarska formiraće radnu grupu koja će u najkraćem roku precizirati sve detalje u vezi sa, u načelu dogovorenim, pokretanjem avio-linije između Podgorice i Sofije, saopšteno je iz Ministarstva turizma.

Cilj je, kako je saopšteno, bolja povezanost dvije države kao i promocija turizma.

To je dogovoreno na sastanku ministara turizma i saobraćaja dvije zemlje – Simonide Kordić, Maje Vukićević, Miroslava Laslova Boršoša i Grozdana Karadžova, koji je organizovan u Sofiji.

Sastanku su prisustvovali i izvršni direktor Aerodroma Crne Gore, Roko Tolić i predsjednica Odbora direktora ACG, Jelena Maraš.

Dogovoreno je da timove za pregovore čine predstvanici dva resorna ministarstva, Aerodroma i nacionalnog avio prevoznika.

Kordić je rekla da je Balkan nedovoljno istražena destinacija koja ima šta da ponudi.

“Dijelimo slične izazove ali i interese, među kojima je i privući turiste sa dalekih tržišta. Preduslov svega je bolja saobraćajna povezanost, odnosno na prvom mjestu direktna avio linija između naše dvije zemlje. Svakako, uporedo sa tim neophodno je razvijati ponudu koja bi te turiste zainteresovala”, poručila je Kordić.

Novoizabrani ministar turizma Bugarske zahvalio je delegaciji Crne Gore na prvoj zvaničnoj posjeti u mandatu nove Vlade, ističući da je saradnja balkanskih zemalja ključ uspjeha na globalnoj turističkoj sceni.

“Pored toga, inicijativa za uspostavljanje avio-povezanosti između balkanskih prijestonica, poput otvaranja direktne linije Sofija-Podgorica, olakšaće ne samo turistička putovanja, već i poslovne veze, učvršćujući region kao jedinstvenu, konkurentnu i održivu destinaciju”, kazao je Boršoš.

Da je neophodno razvijati saobraćajnu vezu, saglasni su i ministri saobraćaja.

Vukićević je rekla da bi jačanje regionalnih i međunarodnih veza kanalom otvaranja novih linija, obezbijedilo dalje unapređenje sektora vazdušnog saobraćaja.

“Potreba za proširivanjem kapaciteta prepoznaje se na dnevnom nivou, naročito imajući u vidu stanje stvari u turističkoj industriji koja se značajno širi. Iniciraćemo formiranje radnog tijela, sacinjeno od predstavnika crnogorske i bugarske strane, te se dalje angažovati na uspostavljanju vazdušnog saobraćaja sa Bugarskom”, saopštila je Vukićević.

Tolić je kazao da će ACG biti efikasni u pregovorima, te da će u komunikaciji sa nacionalnom avio-kompanijom i ostalim nadležnim institucijama iskristalisati mogućnosti realizacije uspostavljanja direktnog leta.

Kordić je prethodno u oktobru prošle godine sa bivšim ministrom turizma Bugarske Evtimom Miloševim potpisala Zajednički akcioni plan, koji, između ostalog, podrazumijeva razmjenu iskustava iz oblasti zimskog, pomorskog, kulturnog, te eko i agriturizma, te saradnju u edukaciji i obuci stručnog kadra ali i promociji investicionih projekata.

U Sofiji je potvrđeno da bi zajednički turistički paket i projekat Destinacija Balkan donio benefite čitavom regionu, te da se u tom kontekstu i tehničke prepreke lakše prevazilaze.

(kraj) sam

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS