Počela kampanja Poveži se sa Crnom Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) i kompanija One Crna Gora, uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova, pokrenuli su kampanju Poveži se sa Crnom Gorom, tokom koje će biti urpiličen doček turista na graničnim prelazima, uz prigodne poklone i pružanje informacija o destinaciji.

Kampanja je ove sedmice počela na dva najprometnija granična prelaza – Dobrakovo i Debeli brijeg i trajaće mjesec.

„Tako će turisti koji prelaze ove granične prelaze biti dočekani uz osvježenje i promo poklone, među kojima su i jednodnevne kartice sa pet gigabajta (GB) interneta i drugi pokloni, a taj izraz dobrodošlice učiniće da zadovoljni gosti afirmišu destinaciju u Evropi i svijetu”, navodi se u saopštenju, prenosi PR Centar.

Svi turisti će moći da učestvuju i u nagradnoj igri koju su organizovale NTO i kompanija One.

Glavni sponzor inicijative Poveži se sa Crnom Gorom na ovim prelazima je kompanija Aqua Bianca, dok je prijatelj kampanje kompanija Wellbot.

Već od naredne sedmice, kampanja će obuhvatiti Aerodrom Tivat, u saradnji sa Aerodromima Crne Gore, te će putnike dočekati ukupno više od 100 hiljada poklona.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, objasnila je da je osnovni cilj akcije da se unaprijedi kvalitet i iskustvo gostiju koji dolaze u Crnu Goru, a granični prelazi su prvi kontakt koji gosti ostvaruju sa destinacijom.

„Vrlo nam je važno da na ovaj način pokažemo da smo dobri domaćini i njihov prvi kontakt sa Crnom Gorom učinimo što prijatnijim. Na graničnim prelazima biće prisutni naši promoteri. Oni će dijeliti simbolične poklone koje smo pripremili i takođe ih informisati o svemu što treba da znaju o Crnoj Gori“, rekla je Tripković Marković.

Ona je objasnila da je cilj kampanje ublažavanje negativnih efekata gužvi na graničnim prelazima i pružanje informacija za bezbrižniji boravak u Crnoj Gori.

„Vjerujemo da će ova kampanja unaprijediti iskustvo putnika na ulazu u našu zemlju, poboljšati informisanost turista i pomoći im da se zaista povežu sa Crnom Gorom na pravi način. Nadam se da ćemo naredne godine, uz dodatnu podršku koju bi dobili od drugih institucija, proširiti ovu aktivnost i na druge granične prelaze naše zemlje“, rekla je Tripković Marković.

Viši policijski inspektor I klase u Odsjeku za graničnu kontrolu Sektora granične policije, Aleksandar Mandić, smatra da je akcija dijeljenja propagandnih flajera sa važnim informacijama i prigodnih poklona turistima izuzetno pozitivna i da značajno doprinosi afirmaciji Crne Gore i njenom brendingu u Evropi i svijetu.

On je istakao da je ove godine primjetan trend rasta prometa putnika na svi graničnim prelazima.

„Ukupan promet putnika u junu preko svih graničnih prelaza u Crnoj Gori iznosi 2,65 miliona, dok je promet vozila 657,57 hiljada. U odnosu na statističke pokazatelje iz juna prošle godine, radi se o porastu od 18 odsto kada je riječ o ulasku putnika i porastu od 15 odsto koji se tiče prometa motornih vozila. Na ulasku u toku jula, registrovano je 1,35 miliona putnika i to je takođe porast o kojem sam govorio do sada 18 odsto. Taj trend se nastavlja po svim parametrima jula i nadamo se da će biti u porastu od nekih četiri do pet odsto“, precizirao je Mandić.

Izvršni direktor kompanije One, Branko Mitrović, kazao je da ta kompanija, kao mreža na koju njeni korisnici uvijek mogu da računaju, otvara svoja vrata turistima na graničnim prelazima sa Srbijom i Hrvatskom, a svjesni da mobilni operatori igraju značajnu ulogu u kreiranju turističke ponude, omogućavaju gostima da stupe u kontakt sa najdražima i odmah pošalju najvažniju poruku „Stigli smo, sve je dobro“.

„Posebno bih istakao da su, kao što i mi to bilježimo u našoj mreži, među turistima uvijek oni koji se, zaljubljeni u našu obalu i impresivne planine, iznova vraćaju Crnoj Gori. Ovim gestom iskazuju zahvalnost za naše tradicionalno gostoprimstvo i povezanost sa našom zemljom. Sve to čini toliko jasnom vezu između iskrene dobrodošlice, lijepe riječi i zahvalnosti, što zajedno i povezano, i čini esenciju naše zajedničke inicijative. Upravo zato, na ovaj način poručujemo Poveži se sa Crnom Gorom“, rekao je Mitrović.

Turisti kojima su na graničnom prelazu Debeli brijeg promoteri i promoterke uručili poklone i flajere, bili su najprije iznenađeni, a zatim oduševljeni.

