Pobjednici SmartUp-a posjetili fabriku Schneider Electric

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Studenti Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koji su pobijedili na studentskom takmičenju SmartUp, posjetili su fabriku kompanije Schneider Electric u Plovdivu.

Iz Univerziteta je saopšteno da se radi o digitalizovanoj i pametnoj fabrici koja proizvodi minijaturne automatske prekidače. Fabrika je 72 odsto svojih procesa automatizovala, a njihov cilj je da do kraja 2025. godine postignu 90 odsto automatizovanosti.

Kompanija Schneider Electric je u maju prošle godine organizovala studentsko takmičenje SmartUp za studente Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici u saradnji sa studentskom organizacijom EESTEC LC Podgorica. Glavni zadatak bio je projektovanje Mikromreže koristeći softver za projektovanje elektroinstalacija EcoStruxure Power Design .

Pobjedu na tom takmičenju odnijeli su studenti, sa odsjeka Energetika i automatika, Nađa Mirković, Rada Musić, Elmir Bučan i Miloš Kadić.

Musić je kazala da je takmičenje izuzetno iskustvo i odlična prilika da se steknu nova znanja i poznanstva.

“Ukupna atmosfera je bila pozitivna i prijatna, a sjajna organizacija doprinijela je tome da se i pored čitavog dana provedenog na fakultetu nismo osjećali umorno već ispunjeno. Kada na kraju osvojite i nagradu zadovoljstvo postane još veće. Putovanje u Bugarsku, obilazak pametne fabrike Schneider Electric, nam je pored novih poznanstava sa kolegama iz regiona pružilo i značajna praktična znanja“, rekla je Musić.

Mirković očekuje da će takvih prilika biti više u narednom periodu i da će interesovanje studenata biti veće.

„Učestvovanje na takmičenju, koje je organizovala firma Schnider Electric u saradnji sa fakultetom, je predivno iskustvo, zahvaljujući kojem smo se upoznali sa praktičnim dijelom naše struke i mnogo toga naučili. Pored toga, i takmičenje i putovanje koje smo osvojii su nam pružili nezaboravno druženje i sticanje novih poznanstava. Nagrada je došla neočekivano i motivisala nas je da nastavimo da se bavimo ovakvim aktivnostima“, navela je Mirković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS