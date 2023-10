PLC Morača i Marina Bar uvrštene u sastav indeksa MNSE10

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U sastav berzanskog indeksa MNSE10 su, nakon završene revizije, uvršteni Poslovno-logistički centar (PLC) Morača i Marina Bar, dok se u njegovom sastavu više ne nalaze Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera i Sveti Stefan hoteli.

Iz Montenegroberze je saopšteno da su obavili redovnu reviziju njihovog vodećeg indeksa MNSE10 (blue-chip), koji mjeri kretanje cijena najreprezentativnijih akcija kotiranih na berzanskom i slobodnom tržištu.

Sastav MNSE10 indeksa čine Hipotekarna banka, Elektroprivreda (EPCG), Plantaže, Jugopetrol, Crnogorski Telekom, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), PLC Morača, Port of Adria, Luka Bar i Marina Bar.

“Izbor deset emitenata, čije su akcije ušle u sastav indeksa MNSE10, obavlja se na osnovu rangiranja po koeficijentu likvidnosti. Berza je prilikom odlučivanja o indeksnoj korpi, kao dodatni kriterijum razmotrila finansijsko poslovanje kompanija, kao i njihovo učešće u free float tržišnoj kapitalizaciji”, rekli su iz Montenegroberze.

Oni su saopštili da je obavljena i redovna revizija MONEX-a, koji je opšti (benchmark) indeks berze.

MONEX ima za cilj da opiše kretanje cijena akcija na regulisanom, odnosno berzanskom i slobodnom tržištu.

Nakon završene redovne revizije, u sastav berzanskog indeksa MONEX su uvršteni Lutrija Crne Gore, Montenegroberza, Centralno klirinško depozitarno društvo, Centrojadran Bar i podgorička kompanija Vatrostalna.

U njegovom sastavu više se ne nalaze Montecargo, Autoremont Kotor, Mimoza Tivat i budvanski Montenegroexpres.

“Revizija indeksa MONEX obavlja se na osnovu podataka o trgovanju u 12-omjesečnom periodu koji prethodi reviziji. Izbor emitenata čije će akcije ući u sastav indeksa obavlja se na osnovu rangiranja po koeficijentu likvidnosti, a uzima se u obzir free float tržišna kapitalizacija”, objasnili su iz Montenegroberze.

Redovna revizija MNSE10 i MONEX-a obavlja se dva puta godišnje, i to 31. marta i 30. septembra.

