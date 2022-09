Plave trake olakšaće pomorski saobraćaj između CEFTA strana i EU

Rim, (MINA-BUSINESS) – Inicijativa Plave trake unaprijediće pomorski saobraćaj između Crne Gore, Albanije i Italije, zahvaljujući SEED+ sistemu za elektronsku razmjenu podataka u regionu CEFTA.

Memorandumi o razumijevanju o elektronskoj razmjeni podataka, koji su potpisali direktor Uprave prihoda i carina Crne Gore Rade Milošević, generalni direktor Uprave carina Albanije Genti Gazeli i direktor Agencije za akcize, carine i monopole Italije, Marčelo Minena, otvaraju mogućnosti za dalje širenje inicijativa Zelene i Plave trake prema ostalim državama članicama Evropske unije (EU).

„Ovo je važna prekretnica za zemlje potpisnice CEFTA sporazuma, s obzirom na to da će ova saradnja biti od koristi ne samo Crnoj Gori i Albaniji, već i drugim članicama CEFTA-e, koje će koristiti crnogorske i albanske luke za trgovinu“, navodi se u saopštenju.

Uspostavljanje IT infrastrukture je u toku, a očekuje se da će sistem biti operativan na jesen ove godine.

Ovo je takođe bila i prilika da se razmotri budući razvoj inicijative Plave trake i trgovinski odnosi na području Jadranskog mora.

Podaci će se elektronski razmjenjivati putem SEED platforme, koju finansira EU.

SEED sistem za elektronsku razmjenu podataka ima ključnu ulogu u implementaciji CEFTA-TCT Zelenih traka u CEFTA članicama, ali i između CEFTA članica i Grčke, koji je u funkciji od jula ove godine.

SEED se implementira od 2010. godine, kasnije je nadograđen na SEED+, a poboljšao je upravljanje graničnim prelazima na Zapadnom Balkanu, efikasnost i prekograničnu komunikaciju, kao i pojednostavio i modernizovao procedure.

Direktor CEFTA Sekretarijata, Emir Đikić, kazao je da je SEED sistem srž inicijative Zelene/Plave trake, a pruža bezbjednu IT infrastrukturu za ubrzavanje carinskih procedura, formalnosti i carinskih kontrola, ne samo između CEFTA članica, već i sa EU.

„Budući da je veoma fleksibilan i prilagodljiv, SEED sistem približava naše administracije i privredu EU i njenom jedinstvenom tržištu”, smatra Đikić.

Memorandumi potpisani između Crne Gore, Albanije i Italije u potpunosti razmatraju važnost carina i drugih poreza koji se primjenjuju u prometu robe, prepoznaju potrebu za prekograničnom saradnjom i uzimaju u obzir ciljeve Akcionog plana za uspostavljanje zajedničkog regionalnog tržišta.

Milošević je kazao da cijeni značajnim implementaciju Plavih koridora sa EU partnerima i Agencijom za akcize i carine Italije.

„Inicijativa Plavih koridora će kroz elektronsku ramjenu podataka kroz CEFTA SEED platformu dodatno olakšati, modernizovati i ubrazati carinske procedure i kontrole, a samim tim i ojačati postojeću saradnju između naših službi u svim CEFTA stranama“, rekao je Milošević.

Direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, Matej Zakonjšek, saopštio je da je prva operativna Plava traka između EU i Zapadnog Balkana rezultat više od dvije godine koordinisanog djelovanja brojnih aktera, u skladu sa obavezama preuzetim na samitu EU-Zapadni Balkan na Brdu pri Kranju.

„Uspostavljanjem Zelenih traka prvo unutar cijelog regiona, a zatim i na granicama sa EU, približavamo region EU. Proširenje koncepta na more i uspostavljanje prve Plave trake podstaći će multimodalni transport i dovesti do povećanja trgovinskih tokova“, dodao je Zakonjšek.

On je rekao da očekuje procvat novih trgovačkih puteva, koji će donijeti koristi i građanima i privredi.

„Transportna zajednica će nastaviti da radi sa državama članicama EU i partnerima na Zapadnom Balkanu na daljem unapređenju transportnih veza i ekonomskih odnosa”, poručio je Zakonjšek.

Uspostavljanje CEFTA-TCT Zelenih koridora/traka unutar zapadnog Balkana tokom pandemije covid-19 pokazalo se kao jedan od najuspješnijih primjera regionalne saradnje.

