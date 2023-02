Platili rate i vratili dio duga državi

Bar, (MINA-BUSINESS) – Barska plovidba je od prošlogodišnjeg rekordnog profita samo otplatila ratu za brodove od 3,6 miliona i vratila dio duga državi od tri miliona za neusklađene državne pomoći primljene tokom 2021. godine.

”Barska plovidba je poslovnu prošlu godinu završila sa ostvarenom EBITDA (rezultat poslovanja prije nego što se oduzme kamata, porez na dobit i amortizacija) u iznosu od 7,9 miliona EUR, što je rast od skoro deset puta u odnosu na isti uporedni period 2021. godine i ostvarenim profitom iz poslovanja u iznosu od 6,3 miliona EUR. Na računu kompanije u ovom trenutku je preko milion EUR likvidnih sredstava”, saopšteno je iz uprave kompanije.

Barska plovidba je 2013. godine uzela kredit kod Eksim banke od 46,4 miliona USD za kupovinu dva broda u Kini, za koji je država izdala garanciju, uz grejs period od pet godina. Od početka otplate 2018. godine većina rata za ovaj kredit je uplaćena iz državne kase, jer je kompanija loše poslovala, prenose Vijesti.

Agencija za sprečavanje korupcije je u oktobru prošle godine utvrdila da je ova pomoć države bila nezakonita i da kompanija treba u budžet da vrati 9,2 miliona EUR.

”Svjesni činjenice da je ostvareni rezultat u prethodnoj godini u velikoj mjeri posljedica rekordno visokih vozarina na tržištu, preduzimamo dalje korake u cilju optimizacije i diverzifikacije poslovanja s ciljem da u tekućoj godini koju karakterišu 40-50 odsto niže vozarine nego prethodne godine, ostvarimo pozitivan poslovni rezultat i time uvećamo kapital Barske plovidbe na zadovoljstvo svih njenih akcionara”, rekli su iz kompanije.

S ciljem diverzifikacije poslovanja započeli su realizaciju investicionog projekta – izgradnje 32 stambene jedinice za tržište koje će dobiti rekonstrukcijom i prenamjenom stare upravne zgrade Barske plovidbe.

“Realizacijom ovog projekta kompanija očekuje da će generisati oko četiri miliona EUR novih prihoda, tokom ove i naredne godine, čime ćemo stvoriti preduslove za kupovinu trajekta i obnavljanje linije Bar-Bari”, naveli su iz kompanije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS