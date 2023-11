Plantaže jedna od najvrijednijih kompanija u državi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Plantaže su danas, šest decenija od osnivanja, jedna od najvrijednijih kompanija u državnom vlasništvu, sa imovinom vrijednom preko 400 miliona EUR, saopštio je njihov izvršni direktor, Igor Čađenović i dodao da je to najvrijedniji brend koji Crna Gora ima.

“Plantaže su jedino preduzeće kontinuiteta velikog privrednog sistema Agrokombinata 13. jul, u kojem su od početka imale vodeću poziciju u svim fazama razvoja. Od osnivanja do danas, bile su i ostale nosilac razvoja kompletnog vinogradarskog sektora Crne Gore”, naveo je Čađenović u intervjuu za Glasnik Privredne komore (PKCG).

On je kazao da su Plantaže jedan od najvećih poslodavaca u Crnoj Gori i da zapošljavaju oko 620 stalnih i oko 500 sezonskih radnika, na godišnjem nivou. Takođe, vino je drugi poljoprivredni proizvod od kojeg Crna Gora ostvaruje suficit u spoljnotrgovinskoj razmjeni.

“Te činjenice jasno ukazuju na značaj kompanije za crnogorsku ekonomiju”, dodao je Čađenović.

Prema njegovim riječima, sa svojim površinama pod vinogradima i proizvodnjom, Plantaže čine 90 odsto crnogorske proizvodnje i zahvaljujući toj kompaniji Crna Gora se u svijetu prepoznaje kao visokokvalitetna vinska destinacija.

“Imajući u vidu tradiciju dugu šest decenija, teško je pobrojati sva dostignuća. Ključan je, svakako, nemjerljiv doprinos razvoju crnogorskog vinogradarstva i vinarstva kroz projekat podizanja Ćemovskog polja, od 1977. do 1982. godine, zahvaljujući kojem je Crna Gora dobila najveći vinograd u jednom kompleksu u Evropi”, naveo je Čađenović.

Osim toga, tu su i višedecenijski rad na autohtonim sortama, klonskoj selekciji, transferu i primjeni novih tehnologija u vinogradrstvu i vinarstvu, kao i stotine miliona proizvedenih i prodatih flaša širom svijeta, milioni zadovoljnih potrošača i najveća svjetska priznanja za kvalitet proizvoda.

Čađenović je kazao da, ako se uzmu u obzir nagrade koje su vina Plantaža osvojila na domaćim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima od osnivanja do danas, taj broj prelazi hiljadu.

“Plantaže su, zasigurno najtrofejnija vinarija regiona, koja je potvrdu kvaliteta svojih proizvoda dobila sa svih svjetskih adresa. Lično, pored medalja sa Decantera, najvećeg i najznačajnijeg vinskog takmičenja na svijetu, kao najveće i najznačajnije priznanje doživljavam povjerenje miliona potrošača širom svijeta”, rekao je Čađenović.

On je, komentarišući aktuelni trenutak u kompaniji, naveo da je zadatak aktuelnog menadžmenta da u potpunosti prevaziđe izazovni period, koji je obilježio posljednje godine poslovanja i obezbijedi potpuni oporavak, prosperitet i kontinuitet kompanije.

“Duboko smo svjesni odgovornosti i obaveza koje su pred nama. Na putu daljeg prosperiteta čekaju nas brojni izazovi za koje se nadamo da ćemo, uz aktivno učešće i podršku države uspjeti da prevaziđemo”, poručio je Čađenović.

On je kazao da je protekla godina za Plantaže bila godina stabilizacije poslovanja, koju su obilježili dobri rezultati ostvareni na polju konsolidacije i sređivanje bilansa, rast prihoda, smanjenje troškova i prepolovljen gubitak u odnosu na 2021. godinu.

“Posvećeno i kontinuirano radimo na finansijskoj konsolidaciji, povećanju efikasnosti, optimizaciji i smanjenju troškova. Raduje nas činjenica da se taj trend nastavlja i u tekućoj godini. Naš cilj je da Plantaže u narednom periodu, u kontinuitetu, ispoljavaju tendencije rasta i razvoja na svim nivoima. Ostvareni rezultati, kao i brojne inicijative koje smo preduzeli u prethodnom periodu doveli su do značajnih pozitivnih efekata po kompaniju i predstavljaju dobar osnov i temelj budućeg razvoja”, rekao je Čađenović.

U prvih osam mjeseci ostvareno je 17,5 miliona EUR prihoda, što je 25 odsto više od ostvarenja iz prošle godine. Ostvareni nivo prihoda je najveći u posljednjih deset godina za ovaj period. U ukupnim prihodima 95 odsto čine prihodi od prodaje proizvoda i usluga.

Čađenović je kazao da slogan „Vina kojima svijet vjeruje” najviše i najbolje pristaje vinima Plantaža, imajući u vidu činjenicu da u njima uživaju milioni potrošača širom svijeta.

“Vina Plantaža se izvoze u preko 40 zemalja na svim kontinentima. Procentualno govoreći, u ukupnoj realizaciji flaširanih proizvoda, domaće tržište učestvuje sa 47 odsto. Nakon njega idu ostala izvozna tržišta među kojima prednjači tržište Srbije. Za njima slijede Bosna i Hercegovina (BiH), Kosovo, Kina, Njemačka, Hrvatska i Sjedinjene Američke ržave (SAD)”, naveo je Čađenović.

Kompanija, kako je dodao, kontinuirano ulaže napore i radi na otvaranju novih tržišta za njihove proizvode. U ovoj godini, prvi put, kontejneri vina otpremljeni su u Keniju, Slovačku i Tursku.

Na pitanje, da li u doglednoj budućnosti planiraju da plasiraju nove proizvode na tržište i tako dodatno prošire asortiman Plantaža, Čađenović je odgovorio da čine sve da njihovi kupci i potrošači budu zadovoljni i da izađu u susret zahtjevima svakog tržišta na kom su prisutni.

“Imamo resurse, tehnologiju i znanje da odgovorimo svakom zahtjevu. Ove godine smo plasirali dvije nove premium linije vina, koje su namijenjene samo za HORECA sektor na crnogorskom tržištu (Perla Monte crveno, bijelo i roze) i Ediciju 23 (bijelo, roze i crveno) za tržište Srbije”, dodao je Čađenović.

