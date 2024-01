Plaćena rata za auto-put, državi ušteda zbog hedžinga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija danas je platilo ratu kredita kineskoj Exim banci za prioritetnu dionicu auto – puta, a zahvaljujući hedžing aranžmanu ostvarena je ušteda od 3,55 miliona EUR, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz Ministarstva su kazali da ukupan iznos koji je Crna Gora uplatila bankama sa kojima je realizovana hedžing transakcija, po osnovu glavnice i kamate, iznosi 33,69 miliona EUR, dok su banke državi uplatile ukupno 40,49 miliona USD, koliko je plaćeno kineskoj Exim banci.

„Bez zaključenog hedžing aranžmana, umjesto 33,69 miliona EUR, za potrebe otplate rate kredita, država bi platila 37,24 miliona EUR (prema srednjem kursu CBCG na 19. januar). Dakle, zahvaljujući pravovremenom hedžing aranžmanu, ušteda za šestu ratu kredita iznosi 3,55 miliona EUR“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da glavnica šeste rate iznosi 32,78 miliona USD, a kamata 7,71 miliona USD.

Iz Ministarstva su kazali da je rok dospjeća rate 21. januar – neradan dan, pa je ona plaćena danas.

Kako su naveli, do danas je Crna Gora Exim banci po osnovu glavnice otplatila 157,67 miliona USD, dok je po osnovu kamate plaćeno 91,72 miliona USD.

„Nakon plaćene januarske rate, stanje duga prema Exim China banci, iznosi oko 721,28 miliona USD, odnosno 663,57 EUR (prema prosječnom kursu ugovorenom sa bankama)“, rekli su iz Ministarstva.

Oni su kazali da je Crna Gora 17. januara sprovela hedžing transakciju sa četiri renomirane i ugledne evropske i američke banke sa kojima je zaključen aranžman unakrsnog valutnog svopa po osnovu dolarskog kreditnog aranžmana između kineske Exim banke i Crne Gore za potrebe izgradnje prioritetne dionice auto-puta Bar-Boljare.

„U okviru hedžing transakcije, izvršena je konverzija ukupnog dolarskog duga sa Exim China bankom, u iznosu od 754,07 miliona USD, prema prosječnom ugovorenom kursu EUR/USD od 1,087 (prosjek kurseva ugovorenih sa bankama)“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je hedžing aranžman zaključen do kraja otplate kredita prema Exim China Banci, do 2035. godine, uz reviziju uslova nakon dvije godine.

Iz Ministarstva su objasnili da se hedžing aranžman putem unakrsnog valutnog svopa realizuje tako što se između banaka i Ministarstva finansija razmjenjuju gotovinski tokovi.

„S jedne strane, banke Ministarstvu uplaćuju dolarski iznos glavnice i kamate obračunate po fiksnoj kamatnoj stopi od dva odsto, u skladu sa amortizacionim planom koji Ministarstvo ima sa Exim China bankom“, rekli su iz Ministarstva.

S druge strane, kako su dodali, Ministarstvo bankama plaća eurski iznos glavnice kredita konvertovan po ugovorenom kursu EUR/USD od 1,087 i eursku ratu kamate obračunate po fiksnoj kamatnoj stopi od 0,98 odsto (prosjek fiksnih eurskih kamatnih stopa ugovorenih sa bankama).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS