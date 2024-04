PKCG obilježava 96 godina uspješnog rada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) obilježiće sjutra 96 godina uspješnog rada.

Svečanost, na kojoj će govoriti predsjednica PKCG Nina Drakić i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, biće održana u Muzičkom centru, u 19 sati.

„PKCG je tokom 96 godina uspješne tradicije ravnopravno zastupala i štitila interese svih crnogorskih preduzeća. To je mjesto gdje privrednici svojim predlozima utiču na kreiranje što povoljnijeg ambijenta za poslovanje, gdje se sučeljavaju ekonomska teorija i praksa, iniciraju novi poslovi, povezuje sa međunarodnim privrednim okruženjem i edukuje sa ciljem unapređenja konkurentnosti crnogorske privrede“, navodi se u saopštenju.

Kroz partnerstvo sa Vladom, privrednim asocijacijama i strukovnim organizacijama iz zemlje i inostranstva, PKCG promoviše crnogorsku privredu i investicione potencijale, te značajno doprinosi intenzivnijem uključivanju zemlje u integracione procese.

