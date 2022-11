Pet zlatnih sidara za Portonovi marinu

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Portonovi marina, integralni dio luksuznog naselja Portonovi u Boki Kotorskoj, osvojila je prestižnu i globalno priznatu nagradu Yacht Harbour asocijacije (TYHA), koja ju je uvrstila među svjetske marine sa 5 Gold Anchor akreditacijom.

Iz Portonovog su objasnili da se to prizanje dodjeljuje samo najboljim marinama, koje ispunjavaju najviše profesionalne, operativne i ekološke standarde, kako u pogledu infrastrukture, tako i u pogledu usluga koje pružaju korisnicima.

Menadžer Portonovi marine, Nikola Banović, kazao je da je ta nagrada podrazumijevala rigorozan proces procjene i da je svaki aspekt njihovog poslovanja detaljno analiziran.

„Velika nam je čast što smo dobitnici ovog važnog priznanja. Kada smo prije nekoliko godina krenuli sa izgradnjom Portonovi marine, imali smo viziju da postanemo jedna od vodećih marina u regionu. Nagrada 5 Gold Anchor dokaz je da smo u tome i uspjeli i da ćemo, u skladu sa tim, nastaviti da ispunjavamo najviše standarde i pružamo najbolju moguću uslugu našim korisnicima. Ovo je svakako obaveza više za nas, i vjerujemo dodatna motivacija da svake godine budemo sve bolji“, rekao je Banović.

Gold Anchor sistem nagrađivanja marina predstavlja globalnu akreditaciju koja postoji više od 25 godina, a sistem funkcioniše tako što se sidra dodjeljuju na sličan način kao što hoteli dobijaju zvjezdice.

Iz Portonovog su dodali da je svaka marina koja ima akreditaciju Gold Anchor zadovoljila sveobuhvatnu eksternu procjenu kvaliteta operacija i usluga za korisnike.

