PES: Milatović što prije da potpiše zakone potrebne za Evropu Sad 2

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pokret Evropa sad (PES) pozvao je predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da što prije potpiše zakone potrebne za program Evropa Sad 2, kako ne bi ugrozio početak realizacije od 1. oktobra.

Skupština je u petak usvojila rebalans ovogodišnjeg budžeta, kao i izmjene i dopune seta zakona potrebnih za sprovođenje Fiskalne strategije i programa Evropa sad 2.

“Očekujemo od Milatovića da sujetu ostavi po strani i da već ukoliko se odrekao programa koji ga je doveo na poziciju, makar ne opstruira njegovo sprovođenje”, rekli su iz PES-a.

Oni su naveli da očekuju racionalan pristup od Milatovića, s obzirom na to da će se u eventualno ponovljenom glasanju potvrditi, kako se dodaje, ubjedljiva podrška parlamenta za te zakone, čije usvajanje je potrebno za program Evropa Sad 2.

“Bez obzira što je u koordinaciji sa ostalom opozicijom gajio nade da uvećanja zarada neće biti, učesnik lokalnih izbora u Podgorici, kada je u pitanju životni standard ne treba da se vodi sitnim partijskim interesima”, navodi se u saopštenju.

Iz PES-a su rekli da očekuju ozbiljan i odgovoran pristup, “umjesto što sprovodi opstrukcije, jer to je jedino što je Milatović za ovih godinu i više dana redovno radio”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS