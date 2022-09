Pažnja posvećena internacionalizaciji poslovanja i promociji privrede

Podgorica, Istanbul, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora je realizovala različite aktivnosti kako bi se prilagodila svojim članicama u izmijenjenim okolnostima poslovanja, saopštila je njena predsjednica Nina Drakić i dodala da je u ovoj godini pažnja posvećena internacionalizaciji poslovanja, promociji privrede i realizaciji međunarodnih projekata.

Drakić je, kako je saopšteno iz PKCG, učestvovala na sastanku pridruženih i dopisnih članica Eurochambres-a, koji je u utorak održan u Istanbulu.

Ona je upoznala kolege sa ekonomskom situacijom u zemlji i prioritetima rada Komore u ovoj godini, sa posebnim osvrtom na projekte u oblastima digitalizacije i cirkularne ekonomije i servise čije je uspostavljanje u toku.

„Ključne teme ovogodišnjeg sastanka predstavnika privrednih komora članica Eurochambres-a iz država koje nijesu u Evropskoj uniji (EU) bile su uticaj rata u Ukrajini na ekonomiju Evrope nakon pandemije covid-19 i uloga komora u davanju odgovora na izazove koje je nametnula globalna ekonomska kriza“, navodi se u saopštenju.

Predsjednik Unije privrednih komora i robnih berzi Turske i domaćin sastanka, Rifat Hisarciklioglu, je otvarajuću skup kazao da će rat u Ukrajini imati dugoročne posljedice na evropsku ekonomiju i tržište.

On je naveo da su u veoma izazovnim vremenima uloga Eurochambres-a, saradnja komora i zajedničko djelovanje prema vladama, važniji nego ikada.

U osvrtu na proces proširenja, Hisarciklioglu je naglasio značaj podrške komora poslovnoj zajednici u procesu evropskih integracija, kroz regionalnu saradnju, unapređivanje dijaloga i primjenu pravila i standarda EU.

Predsjednik Eurochambres-a, Luc Frieden, ukazao je na kompleksnu ekonomsku situaciju i neophodnost jake i koordinisane mreže evropskih privrednih komora.

Komentarišući uticaj pandemije i rata u Ukrajini na inflaciju i poremećaje na tržištima energije i hrane, on je ocijenio da se zelena tranzicija mora ubrzati i da će, kao i digitalna, biti uspješna samo ukoliko preduzeća dobiju adekvatnu podršku u tim procesima.

Zamjenik ministra vanjskih poslova i direktor evropskih poslova Turske, Faruk Kajmakči, govorio je o politici proširenja EU, ocijenivši da proces evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana mora biti brži i da nema alternativu.

Rad i aktivnosti Eurochambres-a predstavio je izvršni direktor te asocijacije, Ben Butters, istakavši kao ključne projektne i aktivnosti umrežavanja.

U diskusiji koja je uslijedila, razmijenjena su mišljenja o aktuelnoj ekonomskoj situaciji i mogućnostima međusobne saradnje.

Na sastanku u Istanbulu učestvovali su predstavnici privrednih komora Albanije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Izraela, Crne Gore, Srbije, Moldavije, Ukrajine i Foruma jadransko-jonskih komora.

