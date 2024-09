Parlament da se uključi u slučaj Sveti Stefan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vrijeme je da se u slučaj Sveti Stefan, koji ne radi već tri godine, uključi i parlament, koji ima nadozornu ulogu kada je riječ o ugovoru o zakupu, saopštila je direktorica nevladine organizacije Akcija za socijalnu pravdu (ASP), Ines Mrdović.

“Parlament je dao zeleno svjetlo za zakup od 42 godine i on obavlja kontrolu tog ugovora, tako da mislim da je vrijeme da se pozabavi slučajem Svetog Stefana, s obzirom na to da imamo situaciju da tri godine ne radi, zbog čega najviše trpi turistička privreda”, rekla je Mrdović za Radio Crne Gore.

Ona smatra da su se stekli uslovi da ugovor o zakupu bude raskinuti, prenosi portal RTCG.

“Imamo situaciju da taj hotelski kompleks nije otvoren, niti se u posljednje vrijeme plaća zakupnina. Tako da su to, između ostalog, sve razlozi koji Vladi i Hotelskoj grupi (HG) Budvanska rivijera, koja je vlasnik hotela i koja ga je dala u zakup, daju prostor da može da pokrene proceduru za raskid ugovora“, navela je Mrdović.

Ona je dodala da ta procedura podrazumijeva da Vlada i HG Budvanska rivijera upute zakupcu formalno upozorenje da se u roku od 30 dana otklone nedostaci ili će, u suprotom, biti pokrenuta procedura raskida.

Mrdak je kazala i da javnost ima pravo da zna ko je stvarni zakupac luksuznog ljetovališta.

“To iz razloga što mi svi znamo da je ugovor zaključan sa firmom čije je stvarno vlasničko sakriveno na Britanskim Djevičanskim ostrvima”, navela je Mrdović.

Prošlo je 15-ak dana otkad je zakupac Svetog Stefana, kompanija Adriatric Properties, trebalo da otvori luksuzno ljetovalište i vilu Miločar, te izmiri dug od dva miliona EUR za zakup.

Iz Vlade su ranije poručili da će, ako se to ne desi, država pokrenuti postupak raskida ugovora, ali je ostalo nepoznato da li je bilo kontakata i pregovora sa zakupcem.

Pokušaj da se tim povodom kontaktira resorno ministarstvo, na čijem čelu je ministar Nik Gjeloshaj, nije donio rezultate. U međuvremenu je poznato da je tokom avgusta na sjednici pod tačkom interno razmotrena informacija o Svetom Stefanu, ali konkretnog obavještenja nije bilo.

Prema nezvaničnim saznanjima medija, ne postoji saglasnost u Vladi oko sudbine ljetovališta.

Prema ugovoru o zakupu Svetog Stafana, zakupac je bio u obavezi da hotele drži otvorenim najmanje 11 mjeseci godišnje i uloži 50 miliona u rekonstrukciju. U međuvremenu, prije devet godina, sačinjen je aneks ugovora koji je predvidio da zakup do 2049. bude 1,1 miliona EUR ili pola miliona niži od prethodno ugovorenog.

Takođe, postoji klauzula o produženju roka zakupa za Kraljičinu plažu na 90 godina, ali zbog nesuglasica ljetovalište je zatvoreno od 2021.godine.

