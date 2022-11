Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Delegacije Crne Gore i Kuvajta parafirale su sporazum o vazdušnom saobraćaju, koji će predstavljati pravni osnov za uvođenje direktnih linija, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

U Ministarstvu su se početkom ove sedmice sastale delegacije Crne Gore i Kuvajta sa ciljem usaglašavanja i parafiranja sporazuma o vazdušnom saobraćaju.

„Imajući u vidu trenutna geopolitička dešavanja i aktuelne promjene u svijetu, važno je da kao prepoznata turistička zemlja Crna Gora uspostavlja saradnju sa novim tržištima“, dodaje se u saopštenju.

U tom smislu, jačanje odnosa sa Kuvajtom i inicijativa da se za narednu turističku stvore uslovi za održavanje direktne linije između zemalja potpisnica bile su teme razgovora koji su vođeni tokom dvodnevne posjete predstavnika kuvajtske Vlade.

„Nakon usaglašavanja stavova na sastanku su parafirani svi neophodni dokumenti, a takođe je parafiran sporazum o vazdušnom saobraćaju“, rekli su iz Ministarstva.

Kako bi se finalizovao čitav proces, strane ugovornice moraju ispoštovati interne procedure u svojim zemljama i nakon toga i zvanično potpisati sporazum koji predstavlja pravni osnov za uvođenje direktnih linija.

Potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija, Ervin ibrahimović, izrazio je zadovoljstvo uspješno završenim razgovorima koji će nesumnjivo uticati na jačanje odnosa između Crne Gore i Kuvajta.

Ibrahimović je posebno naglasio važnost stvaranja kvalitetnih veza sa svim tržištima koja prepoznaju Crnu Goru kao interesantnu turističku, ali i investicionu destinaciju.

„Na sastanku je takođe bilo riječi o uspostavljanju saradnje i u oblastima obnovljivih izvora energije i poljoprivrede“, dodaje se u saopštenju.

Osim Ibrahimovića, sastanku je prisustvovala i načelnica Direkcije za vazduhoplovstvo, Milica Mićunović, koja je ujedno i bila šef delegacije Ministarstva tokom vođenja pregovora o Nacrtu danas parafiranog sporazuma.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS