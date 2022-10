Pad vrijednosti dolara

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima vrijednost dolara je prema korpi valuta prošle sedmice pala, drugu sedmicu zaredom, jer se uoči sjednice američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) špekuliše da bi uskoro mogla usporiti tempo povećanja kamatnih stopa.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je prošle sedmice oko jedan dosto, na 110,7 bodova, prenosi SEEbiz.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti oslabio 1,1 odsto, pa je cijena eura dostgla 0,9965 USD.

Kurs dolara pao je i prema japanskoj valuti, 0,15 odsto, na 147,45 jena (JPY).

Slabljenje dolara drugu sedmicu zaredom uslijedilo je nakon niza makroekonomskih podataka koji pokazuju da rast američke ekonomije usporava, što bi trebalo oslabiti inflacione pritiske.

Međutim, ekonomiji ne prijeti recesija. Prošle sedmice je, naime, objavljeno da je bruto domaći proizvod (BDP) u trećem tromjesečju porastao 2,6 odsto godišnje, više od očekivanja.

Pritom su životni troškovi porasli 4,1 odsto, sporije nego u prethodnom kvartalu i manje od očekivanja, što ukazuje na popuštanje inflacionih pritisaka.

A to znači da bi Fed uskoro mogao usporiti tempo povećanja kamata.

Doduše, i dalje se procjenjuje da će Fed na sjednici početkom novembra ponovo, već četvrtu sjednicu zaredom, povećati ključne kamate agresivnih 0,75 postotnih bodova.

Međutim, u decembru bi povećanje moglo biti blaže.

Euro je prema dolaru ojačao drugu sedmicu zaredom, a u jednom se trenutku njegov kurs ponovo probio iznad nivoa od jednog USD.

Podršku mu je pružila vijest da je njemačka ekonomija, najveća u eurozoni, izbjegla recesiju. U trećem tromjesečju je bruto domaći proizvod porastao 0,3 odsto u odnosu na prethodni kvartal.

Ekonomisti su zbog ekonomskih posljedica rata u Ukrajini očekivali pad.

Kratkoročnu podršku euru pružila je i odluka Evropske centralne banke (ECB) o agresivnom povećanju ključnih kamatnih stopa 0,75 postotnih bodova.

Međutim, euro je nakon sjednice ECB-a u četvrtak oslabio jer su čelnici centralne banke poručili da je postignut značajan napredak u borbi protiv inflacije, što bi, kažu analitičari, moglo značiti da će ubuduće usporiti tempo povećanja kamata.

I japanska valuta je prošle sedmice ojačala prema američkoj, ali znatno blaže nego euro.

Japanska centralna banka, naime, ne odustaje od popustljive monetarne politike kako bi podržala privredu, uprkos jačanju inflacionih pritisaka. Tako su njeni čelnici i na prošlosedmičnoj sjednici odlučili da zadrže niske kamatne stope i poručili da o povećanju kamata još uopšte ne razmišljaju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS