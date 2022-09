Pad na početku radne sedmice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene struje na Wall Streetu u utorak su pale, nakon nestabilnog trgovanja i novih ekonomskih pokazatelja koji nijesu promijenili očekivanja u vezi povećanja kamata američke centralne banke banke.

Dow Jones oslabio je 0,55 odsto na 31.145 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,41 odsto na 3.908 bodova, a Nasdaq indeks 0,74 odsto na 11.544 boda, prenosi Hrportfolio.

Prvog dana trgovanja u novoj sedmici, nakon praznika u ponedjeljak, na tržištu je vladala nesigurnost, a u fokusu ulagača bili su novi ekonomski pokazatelji.

Prema njima, aktivnost u uslužnom sektoru u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ojačala je i u avgustu, drugi mjesec zaredom, zahvaljujući snažnom rastu narudžbi i zapošljavanju, dok je s poboljšanjem situacije u nabavnim lancima pritisak na cijene popustio.

Bolji nego što se očekivalo pokazatelji iz uslužnog sektora podržali su očekivanja da će Fed nastaviti agresivno povećavati kamatne stope kako bi suzbio inflaciju.

„Fed nam poručuje da će njegovi dalji potezi zavisiti od ekonomskih pokazatelja, stoga ne možemo gledati samo na to što nam ti pokazatelji sugerišu, nego i na to što to znači za Fed”, rekla je Carol Schleif iz BMO Family Officea.

Ulagači nijesu skloni rizičnijim investicijama jer američka centralna banka od marta zaoštrava monetarnu politiku kako bi suzbila inflaciju, koja se kreće na najvišim nivoima u više od 40 godina.

Zbog toga se i u septembru očekuje agresivno povećanje kamatnih stopa.

Prema procjenama na tržištu novca, postoji oko 70 odsto šansi da će Fed u septembru kamate povećati 0,75 procentnih bodova. Procjenjuje se, također, da bi do marta iduće godine mogle iznositi 3,99 odsto.

Ulagače zabrinjavaju i energetska kriza koja bi mogla uvesti ekonomiju eurozone u recesiju, kao i “zatvaranja” u Kini zbog koronavirusa, što bi moglo dodatno usporiti rast druge po veličini svjetske ekonomije.

Zbog svega toga na početku septembra je nastavljen silazni trend tržišta, koji je počeo krajem avgusta kada su komentari čelnika Feda izazvali strahovanja od agresivnog povećanja kamata.

Od početka godine S&P 500 je u minusu gotovo 18 odsto, a Nasdaq indeks više od 26 odsto.

Na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,18 odsto na 7.300 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,87 odsto na 12.871 bod, a pariski CAC 0,19 odsto na 6.104 boda.

