Pad indeksa na Wall Streetu

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi pali, a gubitke su zabilježili i u cijelom proteklom mjesecu, jer američka centralna banka na popušta u zaoštravanju monetarne politike kako bi suzbila inflaciju.

Dow Jones je oslabio 0,71 odsto na 32.656 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,3 odsto na 3.970 bodova, a Nasdaq indeks 0,1 odsto na 11.455 bodova. Nakon snažnog rasta u januaru, u februaru je Dow Jones pao 4,2 odsto, S&P 500 2,6 odsto, a Nasdaq indeks 1,1 odsto, prensi SEEbiz.

Rast cijena dionica u januaru bio je posljedica očekivanja ulagača da će ključna kamatna stopa Feda ostati ispod pet odsto i da će centralna banka već krajem ove godine početi da smanjuje cijenu novca.

Ipak, kako inflacija ne popušta dovoljno brzo i kako su tržište rada i potrošnja i dalje vrlo snažni, čelnici Feda poručuju da će kamate i dalje rasti i zadržati se na povišenim nivoima duže nego što se na tržištu očekivalo.

Zbog toga se sada na tržištu procjenjuje da će Fed još barem u dva ili tri navrata povećati kamatne stope, i to na 5,35 odsto do jula, a na tim nivoima bi se cijena novca zadržala do iduće godine.

„Tržište je očekivalo da će se situacija promijeniti brže, a da će to prisiliti Fed na stanku ili smanjenje kamata prije nego što su čelnici centralne banke očekivali. Ipak, Fed je odlučan u namjeri da suzbije inflaciju, pa se vraćamo staroj mantri: želite li se zaista boriti protiv Feda? U ovom slučaju bila bi to greška”, objasnio je Johan Grahn, strateg u kompaniji Allianz Investment Management.

Kako Fed nastoji da suzbije inflaciju, koja je prošle godine dostigla najviše nivoe u više od 40 godina, to znači da mora oslabiti potrošnju, potražnju na tržištu rada i usporiti rast ekonmije.

Stoga je pitanje samo slijedi li plitka recesija ili “mekano prizemljenje” ekonomije,”, a to znači da bi prihodi i zarade kompanija mogli pasti, što ne ide u prilog tržištu dionica.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,74 odsto na 7.876 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,11 odsto na 15.365 bodova, a pariski CAC 0,38 odsto na 7.267 bodova.

