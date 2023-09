Pad indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica pale, nakon prošlosedmičnog snažnog rasta, jer ulagači nijesu sigurni da je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) završila ciklus povećanja kamatnih stopa.

Dow Jones oslabio je 0,56 odsto, na 34.641 bod, dok je S&P 500 skliznuo 0,42 odsto, na 4496 bodova, a Nasdaq indeks 0,08 odsto, na 14.020 bodova, prenosi SEEbiz.

Nakon praznika u ponedjeljak nova radna sedmica na najvećoj svjetskoj berzi počela je padom cijena dionica.

Prošle sedmice su berzanski indeksi snažno porasli jer su ulagači zaključili da Fed neće dodatno povećavati kamate, s obzirom na to da se američka ekonomija i tržište rada “hlade”.

Međutim, nakon produženog vikenda, entuzijazam je splasnuo. I dalje se, doduše, vjeruje da Fed neće dodatno povećati kamate u septembru, no nije sigurno da to neće učiniti idućih mjeseci.

Privreda, naime, pokazuje priličnu otpornost, a cijene nafte, što je jedan od glavnih pokretača inflacije, posljednjih sedmica znatno rastu.

Vjeruje se da će Fed neko vrijeme držati kamate nepromijenjene i pričekati daljnje makroekonomske podatke koji će pokazati nastavljaju li popuštati inflacioni pritisci.

U međuvremenu ponovo rastu prinosi na državne obveznice.

I dalje ostaju otvorena pitanja o tome hoće li Fed još koji put povećati kamate i koliko će ih dugo zadržati na povišenim nivoima. Stoga će i u narednom periodu smjer tržišta najviše zavisiti od špekulacija u vezi sa tim pitanjima.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,2 odsto, na 7437 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,34 odsto, na 15.771 bod, a pariski CAC 0,34 odsto, na 7254 boda.

