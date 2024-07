Otvoren poziv za dobijanje izvještaja o online reputaciji i kvalitetu u turizmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) objavila je poziv za zainteresovane privredne i druge subjekte čija je oblast turizam i ugostiteljstvo ili sa turizmom povezane djelatnosti za prijavu za dobijanje besplatnog izvještaja online reputacije sa ocjenom kvaliteta.

“Ovaj poziv se realizuje u okviru projekta koji ima za cilj unapređenja kvaliteta Crne Gore kao turističke destinacije, a aktivnosti će biti realizovane u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama”, navodi se u saopštenju.

NTO će podržati mjerenje online reputacije za odabrane podnosioce prijave i omogućiti im dobijanje izvještaja bez naknade, kako bi sagledali ocjenu kvaliteta, kontinuirano pratili promjene i preduzimali aktivnosti na unapređenju kvaliteta.

Mjerenje online reputacije realizuje se putem softvera TrustYou, koji prikuplja mišljenje gostiju sa svih online platformi, analizira i kreira ukupnu ocjenu kvaliteta. Izvještaj obuhvata i druge korisne informacije i, po izboru, mogućnost upoređivanja nivoa kvaliteta sa konkurentima u Crnoj Gori i/ili svijetu.

“Pored toga, ekspertski tim angažovan od NTO će za odabrane podnosioce prijave biti na raspolaganju za individualno savjetovanje”, dodaje se u saopštenju.

NTO će voditi računa o zaštiti podataka koji se odnose na privredni ili drugi subjekt.

Rok za prijavu je zaključno sa 5. avgustom, a lista odabranih podnosioca prijave za dobijanje besplatnog izvještaja online reputacije sa ocjenom kvaliteta biće objavljena na internet stranicama NTO, u roku od sedam dana od dana odabira.

Poziv je objavljen u srijedu i može se preuzeti na linku:

https://www.montenegro.travel/poziv-za-prijavu-za-dobijanje-izvjestaja-online-reputacije-sa-ocjenom-kvaliteta

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS