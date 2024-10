Otvoren konkurs za podršku ženskom preduzetništvu

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Opština Herceg Novi objavila je konkurs za raspodjelu sredstava budžeta namjenjenih ženama koje žele da započnu vođenje sopstvene privredne dijelatnosti ili preduzeća.

Opština je pozvala sve preduzetnice i preduzeća sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području hercegnovske opštine, da se prijave na konkurs.

Sredstva će biti raspodijeljena za biznis ideje koje doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima te lokalne samouprave, a kojima se naročito podstiče ekonomski razvoj opštine, predviđa otvaranje novih radnih mjesta, stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma, kreativne industrije i starih zanata i doprinosi valorizaciji kulturnog potencijala i očuvanju životne sredine.

Za sve podsticaje, planom korišćenja sredstava opredijeljeno je ukupno 30 hiljada EUR.

Konkurs je na sajtu hercegnovske opštine objavljen u petak i otvoren je 45 dana.

Prijavu na konkurs potrebno je podnijeti na propisanom obrascu i predati pisarnici Opštine Herceg Novi.

