Otvoren javni poziv za Program za provjeru inovativnog koncepta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fond za inovacije Crne Gore raspisao je danas javni poziv za Program za provjeru inovativnog koncepta, čija je ukupna vrijednost 350 hiljada EUR.

“Ovaj program je osmišljen s ciljem da podrži inovacije u ranoj fazi istraživanja, omogućavajući osiguranje pred komercijalnog kapitala za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnih koncepata, te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora i naučno-istraživačkih institucija za istraživanje, razvoj i inovacije”, navodi se u saopštenju.

Ukupna vrijednost raspisanog poziva iznosi 350 hiljada EUR, sa individualnim grantovima u rasponu od 20 hiljada EUR do 40 hiljada EUR.

Javni poziv i potrebna dokumentacija za prijavu dostupni su na sajtu Fonda www.fondzainovacije.me.

“Prihvatljivi podnosioci u okviru ovog Programa su preduzeća koja spadaju u kategorije mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i naučno-istraživačke organizacije”, navodi se u pozivu.

Program će podržati projekte u ranoj fazi tehnološke spremnosti, od TRL3 do TRL4, s fokusom na projekte s jasno definisanim očekivanim rezultatima.

Direktorica Fonda za inovacije, Bojana Femić Radosavović, naglasila je važnost ovog programa.

“Inovacije su ključ za ekonomski razvoj i konkurentnost. Ovim programom se finansira rana faza razvoja ideje, koja treba da pokaže da li je isplativo ulagati u dalji razvoj te ideje i da li ona ima komercijalni kapacitet. Zato se konkursom obezbjeđuje finansiranje projekata visokog tehnološkog rizika. Uspješni projekti daju investitorima sigurnost da je postupak tehnički izvodljiv i da je prototip funkcionalan”, rekla je Femić Radosavović.

Prijave se podnose do 30. septembra do 15 sati putem portala Fonda na www.programifonda.me. Fond organizuje Info dan o ovom pozivu, koji će se održati u online formatu putem Zoom aplikacije, 1. avgusta od deset sati.

Tokom online Info dana, biće predstavljeni detalji programa i pružena uputstva za ispunjavanje prijava. Link za prisustvo biće objavljen na web sajtu i društvenim mrežama Fonda.

Pored toga, svi zainteresovani za podršku mogu se pridružiti online Otvorenim vratima, koja se održavaju svake srijede od devet do deset sati, takođe putem Zoom-a.

Za dodatne informacije, zainteresovani mogu kontaktirati Fond putem mejla na [email protected], ili telefonom na broj 020 653 891.

“U Fondu za inovacije Crne Gore vjerujemo da svaka inovacija donosi korak naprijed ka prosperitetu i razvoju naše zajednice. Srdačno vas pozivamo da zajedno gradimo inovativnu budućnost”, zaključuje se u pozivu.

