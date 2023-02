Otvaranje tunela Vrmac za saobraćaj

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Saobraćaj kroz tunel Vrmac biće otvoren od devet sati, kako bi se spriječile gužve koje mogu nastati usljed dešavanja sa trajektnom linijom Kamenari – Lepetani, saopšteno je iz Opštine Kotor.

“Opština Kotor se zahvaljuje izvođaču radova, firmi Univerzal i Banetu Kapetanoviću na brzoj i efikasnoj reakciji”, navodi se u saopštenju.

Pomorski saobraćaj obustavio je od ponoći trajektnu liniju Kamenari- Lepetane, nakon što je primio otkaz ugovora koji je sa Vladom imao od 2019. godine.

Vlada je prethodno dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama odredbi Statuta Morskog dobra, koji toj kompaniji omogućava upravljanje trajektnom linijom Kamenari – Lepetane.

Iz tog preduzeća su najavili da trajektna linija neće biti obustavljena, već da će od jutros od sedam sati organizovati prevoz putnika i vozila besplatno do daljnjeg.

