Otvaranje novih radnih mjesta prioritet daljeg razvoja Cetinja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Snaženje ekonomskog ambijenta i stvaranje pretpostavki za otvaranje novih radnih mjesta ostaje prioritet daljeg razvoja Cetinja, saopšteno je nakon sjednice Senata Prijestonice.

Na sjednici Senata, kojom je predsjedavao predsjednik države Milo Đukanović, je usvojen Izvještaj o realizaciji Programa razvoja Prijestonice Cetinje za ovu godinu i Program razvoja Prijestonice Cetinje za narednu godinu.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, na sjednici je ocijenjeno da se do kraja godine očekuje puna realizacija ovogodišnjeg Programa razvoja Prijestonice, i ukazano na prioritete Programa za narednu godinu.

„Snaženje ekonomskog ambijenta i stvaranje pretpostavki za otvaranje novih radnih mjesta, ostaje prioritet daljeg razvoja Cetinja“, navodi se u saopštenju.

Pretpostavka za to je, kako se ističe, privlačenje kredibilnih investitora i podsticaj lokalnih biznis inicijativa u cilju dostizanja većeg stepena konkurentnosti i diverzifikacije poslovnog ambijenta Cetinja kroz dugoročno održive projekte.

Iz Službe za informisanje predsjednika su kazali da važan segment Programa za narednu godinu obuhvata projekte u oblasti komunalno-infrastrukturnog uređenja, posebno u dijelu vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda.

„Apostrofirano je i pitanje daljeg unaprijeđenja i promocije kulturnih sadržaja kao važnog dijela turističke ponude koji značajno utiče na ukupan društveni proizvod dajući podsticaj i komplementarnim djelatnostima u proizvodnji zdrave hrane i sektora usluga“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je, prepoznajući aktuelna globalna kretanja, na sjednici Senata ocijenjeno da Cetinje treba dodatno kandidovati u narednom periodu kao poželjnu destinaciju za realizaciju projekata u oblasti IT sektora.

„Cijeneći obuhvat i značaj aktivnosti planiranih u narednoj godini, prepoznata je potreba češćeg održavanja sjednica Senata u cilju prosperiteta Prijestonice i njenih građana“, navodi se u saopštenju.

Na današnjoj sjednici je usvojen i Izvještaj o radu Senata Prijestonice za 2020/21 godinu sa finansijskim izvještajem.

Sjednici su prisustvovali članovi Senata: gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica Skupštine Prijestonice Milena Vujačić, potpredsjednica Skupštine Crne Gore Branka Bošnjak, potpredsjednik Vlade Vladimir Joković i ministarka kulture i medija Maša Vlaović.

