Osumnjičen za zloupotrebu položaja i prouzrokovanje lažnog stečaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorička policija je državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijela krivičnu prijavu protiv I.V. (51) zbog sumnje da je prouzrokovao lažni stečaj i zloupotrijebio položaj u privrednom poslovanju, čime je oštetio državni budžet za 73,34 hiljade EUR.

„Policija je došla do sumnje da je I.V. navedena krivična djela počinio kao izvršni direktor preduzeća Mamba – Compani, tako što je, u namjeri da ta firma izbjegne plaćanje obaveza, prikrio i uništio poslovne knjige koje je subjekat poslovanja bio obavezan da vodi po zakonu, tako da se iz njih ne mogu sagledati poslovni rezultati i stanje sredstava i obaveza“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Osumnjičeni je, kako se dodaje, sačinio lažnu izjavu koju je iskoristio kako bi pokrenuo i otvorio stečajni postupak za to preduzeće suprotno zakonskim propisima.

„I.V. je zloupotrijebio svoj položaj i u periodu od 2018. do 2020. godine, sa računa preduzeća podizao gotovinu za čije pravdanje nije dostavio odgovarajuću dokumentaciju, a što je u knjigovodstvenoj evidenciji evidentirano kao nedokumentovani troškovi“, zaključuje se u saopštenju.

