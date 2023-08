Oštar pad indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama glavni indeksi oštro su pali prošle sedmice jer su najnoviji pokazatelji zauzdali očekivanja investitora o skorašnjem smanjivanju kamatnih stopa, a to je nastavilo dizati prinose po obveznicama, što dio kapitala odvlači iz dioničkih na obveznička tržišta.

Dow Jones indeks prošle sedmice je pao 2,2 odsto, na 34.500 bodova. Istovremeno, S&P 500 potonuo je 2,1 odsto, na 4.369 bodova, čime je zabilježio gubitak treću sedmicu zaredom, a to se nije dogodilo još od februara, prenosi SEEbiz.

Tehnološki Nasdaq oslabio je 2,6 odsto, završivši trgovanje u petak na 13.290 bodova, čime je takođe pao treću sedmicu zaredom, što je njegov najduži sedmični negativni niz od decembra prošle godine.

“Već dugo kasnimo s korekcijom cijena dionica, i sad je jasno da su više kamatne stope postale katalizator toga”, rekao je Michael Reynolds iz savjetničke firme Glenmede.

Cijene dionica na Wall Streetu od početka avgusta su pod pritiskom, pri čemu je S&P 500 kliznuo na najniži nivo u zadnjih mjesec, usljed podataka koji ukazuju na tvrdokornu inflaciju, ali i snažne ekonomske aktivnosti, pa se čini da američka privreda ne trpi posljedice od zaoštravanja monetarne politike. Investitori se stoga pribojavaju da će kamatne stope ostati visoke kroz duži vremenski period.

Američko ministarstvo trgovine, naime, izvijestilo je da je promet u maloprodaji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u julu porastao 0,7 odsto, premašivši prognoze o rastu 0,4 odsto, što ukazuje na snažnu potražnju uprkos visokim kamatnim stopama američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed), a ni podaci s tržišta rada ne izazivaju zabrinutost.

Nadalje, zapisnik s posljednjeg zasjedanja Feda u julu pokazao je investitorima da većina monetarnih dužnosnika nastavlja prioritetno boriti se protiv inflacije, što je ojačalo neizvjesnost oko daljih izgleda za kamatne stope.

Očekivanja o zadržavanju kamatnih stopa visokima podigla su prinose po desetogodišnjim američkim obveznicama na najviši nivo od avgusta prošle godine od 4,338 odsto, što povećava njihovu atraktivnost na tržištima kapitala.

Nove smjernice vezane uz kamatne stope ulagači čekaju naredne sedmice od predsjednika Feda Jeromea Powella, sa godišnjeg simpozijuma Fed-a u Jackson Holeu.

Na evropskim berzama cijene dionica pale su treću sedmicu zaredom, na najniži nivo zadnjih mjesec. Londonski FTSE indeks skliznuo je prošlu sedmicu 3,5 odsto, na 7.262 boda, a frankfurtski DAX 1,63 odsto, na 15.574 boda, dok je pariski CAC ojačao 2,4 odsto, na 7.164 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS