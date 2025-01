Organizuju učešće crnogorskih privrednika na sajmovima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG), u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, organizuje učešće crnogorskih privrednika na Sajmu poljoprivrede Agro Belgrade 2025, koji će se održati u Beogradu, od 30. januara do 1. februara.

Iz PKCG je saopšteno da je Agro Belgrade mjesto susreta preko 500 dobavljača iz Srbije i jugoistočne Evrope, uključujući proizvođače svježeg, smrznutog i prerađenog voća, povrća i grožđa, proizvođače poljoprivrednih mašina i opreme, rasadnika, proizvođače sjemena, đubriva i pesticida, kao i druge kompanije koje posluju u sektoru.

“U okviru Sajma održaće se i trodnevna konferencija o aktuelnim i nadolazećim trendovima na globalnim tržištima i pružiti informacije o najnovijim tehnološkim inovacijama u prehrambenoj industriji”, navodi se u saopštenju.

Agro Belgrade je vodeći događaj za pristup tržištu koji privrednike povezuje sa najznačajnijim proizvođačima voća, povrća i hrane iz Srbije i jugoistočne Evrope, pa su u organizaciji Sajma predviđeni B2B sastanci 31. januara u galeriji Hale 1 Beogradskog sajma.

Organizatori crnogorskog nastupa snosiće troškove zakupa i opremanja štanda, te na taj način obezbijediti prostor za izlaganje promo materijala i uzoraka koji će omogućiti prisutnim preduzećima da se predstave ostalim učesnicima i posjetiocima Sajma.

Iz PKCG su pozvali zainteresovane privrednike da svoje učešće prijavi na LINK-u najkasnije do sjutra.

Takođe, na linku https://agro-belgrade-2025.b2match.io/ je informacija o B2B sastancima.

PKCG u saradnji sa kompanijom Adonis group, kao ekskluzivnim predstavnikom turske sajamske organizacije Tuyap fairs organizuje posjete sajmovima u Turskoj.

“Ovom prilikom pozivamo privrednike da se prijave za učešće na Međunarodnom sajmu franšiza /Franchise Istanbul Expo/, koji se od 5. do 8. februara održava u Istanbulu. Posebno naglašavamo da organizator ovog sajma pokriva troškove smeštaja sa doručkom za dvije noći, ulazak na sajam, kao i transfer od hotela do sajma. Smještaj je obezbijeđen u hotel sa 4/5 zvjezdica”, navodi se u saopštenju.

Privrednici koji se odluče da učestvuju na ovom sajmu plaćaju samo svoje putne troškove do Istanbula.

Sajam će privrednicima omogućiti razmjenu iskustva i novih pristupa u oblasti franšize i sve vrste djelatnosti. Posjetioci sajma će moći da vide franšize za hranu, pekare, lance pijaca, poslastičarnica, hotele, sportske klubove, osiguravajuća društva, automobile, frizerske i kozmetičke salone, hemijsko čišćenje, obrazovanje, tekstil, softver i drugo.

Prijave je potrebno poslati najkasnije do 22. januara na email [email protected] i [email protected].

