Organizovan seminar o zaštiti na radu u digitalnom dobu

Budva, (MINA-BUSINESS) – Digitalizacija sve više prožima svakodnevni život i rad, zbog čega je potreban i adekvatan pristup zaštiti i zdravlju na radu, ocijenjeno je na dvodnevnom seminaru koji je u Budvi organizovao Savez sindikata (SSCG).

Menadžer projekta Sindikat sindikatu, u okviru kojeg je organizovan seminar, Vladimir Krsmanović, rekao je da se oni trude da savremene i aktuelne teme predstave na inovativan način.

„Digitalizacija sve više prožima svakodnevni život i rad, i samim tim potreban je i adekvatan pristup zaštiti i zdravlju na radu. Našim polaznicima smo obezbijedili i dodatni edukativni materijal, kako bi se kroz eksponencijalni efekat mreže povećao i broj radnika koji su uključeni u ovu djelatnost“, kazao je Krsmanović.

Predstavnica Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu, Jovana Bošković, saopštila je da je sinergija rada, kreatora politike, nadzora, stručnih lica uz podršku jačine koju nose sindikalni predstavnici za poslove zaštite i zdravlja na radu, jedini put da se ostvare strateški ciljevi Crne Gore u toj oblast, a to je obezbjeđenje sigurnog radnog mjesta za sve zaposlene.

Na seminaru pod nazivom Zaštita na radu u digitalnom dobu, izneseni su zaključci koji pokazuju zajednički napredak u toj oblasti, gdje su se kroz konkretne primjere od učesnika uvidjeli da jačanje kapaciteta stručnih lica mora imati oslonac u djelovanju sindikalnih predstavnika.

U radu skupa, koji je organizovan u petak i danas, učestvovali su članovi sindikata – predstavnici zaposlenih za zaštitu i zdravlje na radu, a seminar je realizovan u okviru projekta koji organizuju sindikati iz Švedske LO, TCO i SACO, a posredstvom Regionalne kancelarije MKS/PERC iz Sarajeva.

Iz SSCG su dodali i da je to četvrta edukativna aktivnost o aktuelnim i savremenim temama koje se odnose na zdravlje i zaštitu na radu.

