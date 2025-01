Opštine zainteresovane za Nacrt zakona o regionalnom razvoju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opštine sjevernog regiona pokazale su interesovanje za Nacrt zakona o regionalnom razvoju, saopšteno je iz Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama.

U Bijelom Polju je 27. januara organizovana javna rasprava o Nacrtu zakona o regionalnom razvoju.

Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici gotovo svih lokalnih samouprava sjevernog regiona i na istom su dobijeni konkretni komentari i predlozi.

Državna sekretarka, Mirsada Bošnjak, rekla je da su postavili sebi zadatak da početno unaprijede zakonski i strateški okvir te politike, kako bi time stvorili dobar osnov za kreiranje daljih aktivnosti.

“Takođe, jednako važan zadatak za mene i moje kolege u resoru jeste da ovo Ministarstvo dobro pozicioniramo, to jest da damo prostora politici regionalnog razvoja i obezbijedimo punu primjenu zakona. U ovom dijelu vrlo je važna jaka i kvalitetna međuresorna saradnja, na čemu paralelno takođe radimo”, navela je Bošnjak.

Prema njenim riječima, opredjeljenjem da raspravu počnu u jednoj od opština sjevernog regiona, u startu pokazuju da njihov fokus jeste i biće na tom regionu, odnosno na manje razvijenim lokalnim samoupravama.

Na javnoj raspravi predstavljena su ključna unapređenja zakona, među kojima su donošenje Programa podsticaja regionalnog razvoja u vrijednosti od jedan do dva odsto tekućeg godišnjeg budžeta, inoviranje indeksa razvijenosti lokalnih samouprava, pri čemu se ključna izmjena odnosi na povećanje stepena kategorije nedovoljno razvijenih lokalnih samouprava, sa 75 odsto na 85 odsto, čime je proširena lista onih lokalnih samuprava koje će imati dodatne podsticaje razvoja.

Zakonom su proširene nadležnosti Partnerskog savjeta za regionalni razvoj, uz namjeru da se jača uloga tog tijela, posebno u smislu dobre platforme za saradnju lokalnih samouprava sa nacionalnim resorima, to Ministarstvo će voditi elektronsku bazu podataka o razvojnim projektima i mjerama podrške regionalnog razvoja.

Nakon okruglog stola u opštini Bijelo Polje, slijedi okrugli sto u Baru u petak i u Glavnom gradu 5. februara, dok je javna rasprava otvorena do 9. februara.

